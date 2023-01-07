Позбавлення громадянства священників Московської церкви: ЗМІ оприлюднили список

Митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій серед тих, кого Зеленський позбавив громадянства

Громадянства священників своїм указом позбавив Зеленський

У список представників Московської церкви, громадянство яких призупинено указом президента України, увійшли представники Донецької, Кримської та Роменської єпархій, а також Одеської та Буковинської. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел. Видання заявило, що має повний перелік осіб, що увійшли по указу президента:

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Єлецьких Анатолій Іванович – митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручило підозру у держзраді. Аніцой Сергій Леонідович – вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій, на якого, за даними LB.ua, записано усе майно Іонафана. Вініченко Володимир Семенович – архієпископ Новоазовський Варсонофій (Донецька єпархія). Градомський Віктор Анатолійович – протоієрей Віктор, настоятель храму Олександра Невського (Одеська єпархія). Донєнко Микола Миколайович – вікарний архієрей, єпископ Ялтинський Нестор (нагадаємо, що після Собору УПЦ МП 27 травня, всі кримські парафії цієї релігійної організації висловили незгоду з його рішеннями та попросили Синод РПЦ прийняти їх в пряме підпорядкування). Єгоренко Валентин Володимирович – митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, у якого СБУ проводила обшуки та знайшла російські паспорти «керівництва єпархіальних структур», зокрема його власний. Також було повідомлення про виявлення в єпархіальних комп’ютерах дитячої порнографії, яку зараз вивчає слідство. Масленніков Олексій Олександрович – митрополит Роменський і Буринський Іосиф (Роменськая єпархія). Роменська єпархія також вирішила залишитися під омофором патріарха РПЦ Кирила Гундяєва й зупинила поминання за богослужінням митрополита Онуфрія. Середній Іван Петрович – митрополит Дніпропетровський і Павлоградський. Скобіола Андрій Петрович – архієпископ Волноваський, вікарій Донецької єпархії, настоятель Святовасилівського чоловічого монастиря. Таранов Олександр Борисович – архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій, який відзначився колабораціонізмом та втік до Росії. Швець Ростислав Пилипович – митрополит Симферопольський і Кримський Лазар. Шинкарьов Віктор Сергійович – архієпископ Костянтинівський Паїсій, а даними ЗМІ, брав активну участь в заходах терористичної організації ДНР. Яковенко Ігор Федорович – митрополит Святогірський, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Нагадаємо, відповідне повідомлення – про втрату громадянства зазначеними особами – отримала також Державна міграційна служба. Згідно з чинними правилами, надалі вони можуть бути депортовані.

За даними LB.ua, зараз вивчається можливість запровадження подібних заходів ще проти шести осіб.

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Раніше ЗМІ писали, що президент України Володимир Зеленський указом № 898/2022 від 28.12.2022 призупинив громадянства низки священників УПЦ МП. Указ не оприлюднили офіційно, оскільки він містить персональну інформацію.

Також президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб. Зокрема і проти Івана Паканича, митрополита Бориспільського і Броварського Антонія Української православної церкви, який керує справами УПЦ та є членом Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

Нагадаємо, Україна запустила процедуру заборони УПЦ МП. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що гарантуватиме Україні духовну незалежність.

1 грудня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій.

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Крім того, повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях