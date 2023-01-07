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Зеленський призупинив громадянство 13 священників Московської церкви – ЗМІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський призупинив громадянство 13 священників Московської церкви – ЗМІ
Митрополиту Тульчинському і Брацлавському Іонафану СБУ вручила підозру у держзраді
фото: СБУ

Згідно з чинними правилами, святі отці можуть бути депортовані

Президент України Володимир Зеленський указом № 898/2022 від 28.12.2022 призупинив громадянства низки священників УПЦ МП. Указ не оприлюднили офіційно, оскільки він містить персональну інформацію. Але, за інформацію джерел LB.ua, йдеться про призупинення громадянства 13 представників УПЦ.

За даними видання, йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, якому СБУ вручила підозру у держзраді. За наявною інформацією, він є власником російського паспорта.

СБУ провела обшук у митрополита УПЦ із Вінниці Іонафана
СБУ провела обшук у митрополита УПЦ із Вінниці Іонафана
фото з відкритих джерел

Крім того, громадянство призупинили вікарію Тульчинської єпархії, єпископу Ладижинському Сергію, який є до Іонафана дуже близькою людиною.

Як вдалося з’ясувати LB.ua, відповідне повідомлення – про втрату громадянства вказаними особами – отримала також Державна міграційна служба. Згідно з чинними правилами, надалі вони можуть бути депортовані.

Повний список 13 позбавлених громадянства священників видання обіцяє опублікувати згодом.

Раніше президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб. Зокрема і проти Івана Паканича, митрополита Бориспільського і Броварського Антонія Української православної церкви, який керує справами УПЦ та є членом Міжсоборної присутності Російської православної церкви. 

Нагадаємо, Україна запустила процедуру заборони УПЦ МП. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що гарантуватиме Україні духовну незалежність.

1 грудня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій. 

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях

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Теги: санкції Володимир Зеленський президент громадянство

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