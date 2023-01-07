Зеленський призупинив громадянство 13 священників Московської церкви – ЗМІ

Митрополиту Тульчинському і Брацлавському Іонафану СБУ вручила підозру у держзраді

Згідно з чинними правилами, святі отці можуть бути депортовані

Президент України Володимир Зеленський указом № 898/2022 від 28.12.2022 призупинив громадянства низки священників УПЦ МП. Указ не оприлюднили офіційно, оскільки він містить персональну інформацію. Але, за інформацію джерел LB.ua, йдеться про призупинення громадянства 13 представників УПЦ.

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За даними видання, йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, якому СБУ вручила підозру у держзраді. За наявною інформацією, він є власником російського паспорта.

СБУ провела обшук у митрополита УПЦ із Вінниці Іонафана фото з відкритих джерел

Крім того, громадянство призупинили вікарію Тульчинської єпархії, єпископу Ладижинському Сергію, який є до Іонафана дуже близькою людиною.

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Як вдалося з’ясувати LB.ua, відповідне повідомлення – про втрату громадянства вказаними особами – отримала також Державна міграційна служба. Згідно з чинними правилами, надалі вони можуть бути депортовані.

Повний список 13 позбавлених громадянства священників видання обіцяє опублікувати згодом.

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