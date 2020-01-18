Макрона з дружиною евакуювали з театру через протестувальників



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Еммануель Макрон разом зі своєю дружиною Бріжит відвідав театр Буф-дю-Нор в Парижі

Протестувальники спробували зайти всередину театру, проте сили правопорядку відтіснили їх

Президент Франції Еммануель Макрон був змушений покинути паризький театр, куди намагалися прорватися протестуювальники проти пенсійної реформи.

Про це повідомляє BFMTV.

Наголошується, що Макрон разом зі своєю дружиною Бріжит Макрон відвідав театр Буф-дю-Нор в Парижі.

Протестувальники спробували зайти всередину театру, проте сили правопорядку відтіснили їх.

Через деякий час правоохоронці утворили коридор, дозволяючи автомобілю, в якому, ймовірно, перебувало подружжя Макронів, від'їхати від будівлі театру.

Телеканал з посиланням на оточення президента Франції зазначає, що Макрон не перестане після події відвідувати театри зі своєю дружиною.

Нагадаємо, 5 грудня у Франції почалася безстроковий загальнонаціональний страйк проти оголошеної урядом пенсійної реформи, в результаті якої деякі категорії французів, у тому числі працівники сфери транспорту, можуть позбутися низки привілеїв і спеціальних режимів виходу на пенсію.