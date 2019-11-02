У НАТО відмовилися від зустрічі Столтенберга зі звільненими українськими моряками



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Генсек НАТО Єнс Столтенберг перебував із візитом в Україні 30-31 жовтня

Противником зустрічі генсека НАТО із моряками виявилася Франція

Українська сторона пропонувала організувати в Одесі зустріч генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга зі звільненими з Росії українськими моряками, але в Альянсі відмовили в цьому.

Про це повідомляє Dt.ua з посиланням на свої джерела.

Основним противником, за інформацією джерел, виявилася Франція, яка не хоче дратувати Росію зустріччю, яка, на думку Парижа, може «зірвати мирний процес і негативно вплинути на організацію переговорів у нормандському форматі».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, побував в Одесі. Столтенберг виступив в Одеській морській академії, де заявив про те, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.

31 жовтня Столтенберг з трибуни Верховної Ради звернувся до українського парламенту.

Комісія Україна-НАТО, засідання якої відбулося 31 жовтня в Києві, оприлюднила спільну заяву. Там ідеться про вимогу завершити війну на Донбасі, повернути територію під контроль України, також - повернути анексований Крим до складу України. Є пункти, що стосуються конфлікту України з Угорщиною - через мовну статтю в законі про освіту.

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