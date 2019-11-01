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    Думки вголос

    Україна має точно забезпечити отримання Плану дій щодо членства в Альянсі

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Україна має точно забезпечити отримання Плану дій щодо членства в Альянсі

    Нічого важливішого зараз в плані безпеки для України не існує

    Сьогодні окремі представники діючої влади почали казати, що нам не потрібен ПДЧ. Бо ми вже подали заявку у 2008 році. Але ПДЧ – це не є заявка. І заявку ми підтверджували кожного року. Минулого року наша країна отримала статус аспіранта. Також минулого року я надіслав листа Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про підтвердження наміру вступу в якості повноправного члена НАТО. Іншого варіанту забезпечення безпеки – не існує.

    Володимир Зеленський вчора відкинув коментарі окремої монобільшості і чітко наголосив: так, ми боремося за План дій щодо членства в НАТО. Надзвичайно важливо, і про це я вчора говорив з Єнсом Столтенбергом, щоб ми зробили все, щоб на найближчому саміті питання ПДЧ щодо України було в порядку денному.

    Ми маємо зберегти наші результати співпраці з НАТО. Ми маємо точно забезпечити отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Нічого важливішого зараз в плані безпеки для України не існує.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    НАТО Володимир Зеленський
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