Україна має точно забезпечити отримання Плану дій щодо членства в Альянсі

Нічого важливішого зараз в плані безпеки для України не існує

Сьогодні окремі представники діючої влади почали казати, що нам не потрібен ПДЧ. Бо ми вже подали заявку у 2008 році. Але ПДЧ – це не є заявка. І заявку ми підтверджували кожного року. Минулого року наша країна отримала статус аспіранта. Також минулого року я надіслав листа Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про підтвердження наміру вступу в якості повноправного члена НАТО. Іншого варіанту забезпечення безпеки – не існує.

Володимир Зеленський вчора відкинув коментарі окремої монобільшості і чітко наголосив: так, ми боремося за План дій щодо членства в НАТО. Надзвичайно важливо, і про це я вчора говорив з Єнсом Столтенбергом, щоб ми зробили все, щоб на найближчому саміті питання ПДЧ щодо України було в порядку денному.

Ми маємо зберегти наші результати співпраці з НАТО. Ми маємо точно забезпечити отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Нічого важливішого зараз в плані безпеки для України не існує.

Джерело: блог Петра Порошенка

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