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    У США конгресмени підтримали збільшення фінансової допомоги Україні

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    Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту США у 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні - У США конгресмени підтримали збільшення фінансової допомоги Україні
    Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту США у 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні
    Фото: посольство України в США

    Загальна сума коштів, яка повинна бути виділена на реалізацію програм допомоги Україні становить не менше $481,5 млн доларів

    Палата представників США проголосувала за збільшення розміру фінансової допомоги Україні. Про це повідомляє посольство України в США.

    «Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту США у 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні та поправкою щодо санкцій проти «Північного потоку-2», – йдеться у повідомленні.

    Згідно із законопроєктом, загальна сума коштів, яка повинна бути виділена на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов'язаних програм становить не менше 481,5 млн доларів, що на 28,5 млн доларів більше, ніж у поточному році.

    «Із зазначеного кошторису $125 млн будуть виділені на цілі безпеки України за статтею «міжнародне військове фінансування«, що на $10 млн більше, ніж у 2021», – уточнили в посольстві.

    Для вступу в силу законопроєкт повинен бути узгоджений і схвалений Сенатом США, а також підписаний президентом США.

    Раніше Зеленський повідомив, що Україна готова отримати транш МВФ.

    Нагадаємо, раніше виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав умову для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги.

    Теги: США посольство фінансування
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    У США конгресмени підтримали збільшення фінансової допомоги Україні