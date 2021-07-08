Україна отримає другий транш допомоги ЄС, однак є умова

Київ має виконати комплекс узгоджених політичних заходів

Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав умову для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги. Про це йшлося на конференції з питань реформ в Україні, яка триває у Вільнюсі.

У ЄС наголошують, що українська сторона повинна виконати комплекс узгоджених політичних заходів.

«ЄС може виділити другий транш, коли будуть виконані узгоджені заходи політики. Останнім часом намітився явний прогрес. Однак всі невиконані політичні умови повинні бути швидко реалізовані, поряд зі співпрацею України з МВФ», – заявив Домбровскіс.

За словами представника Єврокомісії, для отримання ще 600 млн євро допомоги Україна повинна просувати важливі реформи, що наближають її до ЄС.

«По-перше, судова система, де реформи вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів повинні включати конструктивні пропозиції Венеціанської комісії», – сказав він, зазначивши і важливість боротьби з корупцією.

Також, як додав Домбровскіс, українській владі необхідно поліпшити бізнес клімат в країні і зміцнити систему корпоративного управління в держпідприємствах.



