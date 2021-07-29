У Каліфорнії розробляють дослідницьке судно з водневим двигуном

Вартість інноваційного наукового проекту – $35 млн

Влада американського штату Каліфорнія виділили $35 млн на нове прибережне дослідницьке судно UC San Diego з воднево-гібридною силовою установкою, – повідомляє H2 View.

Судно довжиною 40 метрів, яке розроблене Каліфорнійським університетом Сан-Дієго і яке буде управлятися Океанографічним інститутом Скріппса, стане платформою для навчання і досліджень, присвячених вивченню каліфорнійського узбережжя і впливу зміни клімату на прибережну екосистему.

Передбачається, що на проектування, будівництво та введення в експлуатацію UC San Diego буде потрібно три роки, він замінить дослідницьке судно Robert Gordon Sproul, яке обслужило тисячі студентів Каліфорнійського університету за майже 40 років служби.

«При 840 милях берегової лінії Каліфорнії важливо управляти доступом до великих ресурсів Тихого океану. Для цього нам необхідно краще зрозуміти навколишнє середовище і то, як зміна клімату впливає на нього. Нове сучасне дослідне судно розширить наші можливості по вивченню і захисту берегової лінії і навчанню студентів і аспірантів нашого університету за допомогою безпрецедентного практичного навчання», – сказав канцлер Каліфорнійського університету Сан-Дієго Прадіп Хосла.