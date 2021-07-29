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    Жителі Нью-Йорка зможуть отримати від мерії $100 за Covid-щеплення

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    Наразі вакциновано від 45% до 65% жителів Нью-Йорка, залежно від району - Жителі Нью-Йорка зможуть отримати від мерії $100 за Covid-щеплення
    Наразі вакциновано від 45% до 65% жителів Нью-Йорка, залежно від району
    Фото: Michael Ciaglo

    Виплата коштів за вакцинацію спричинена різким зростанням кількості випадків коронавірусу в місті

    З п’ятниці, 30 липня, жителям Нью-Йорка будуть платити $100 за першу дозу вакцини від Covid-19. Як повідомляє NBC, таке рішення ухвалила мерія.

    Для отримання коштів жителям необхідно буде зареєструватись на спеціальному сайті.

    Як зазначає видання, виплата коштів за вакцинацію спричинена різким зростанням кількості випадків коронавірусу в місті. Наразі вакциновано від 45% до 65% жителів Нью-Йорка, залежно від району.

    Раніше стало відомо, що у США, аби вакцинувати якомога більше людей від коронавірусу, будуть надавати їм різні бонуси. Влада йде на такі міри, адже попит на вакцинацію в Штатах різко знизився.

    Також у сільських районах Індонезії почали роздавати курчат, щоб стимулювати жителів вакцинуватися від Covid-19.

    До слова, українці почали активніше вакцинуватися. Також повідомлялося, що Україна планує запровадити QR-коди вакцинації.

    Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

    Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус. Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як поводитися після вакцинації.

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    Теги: США Нью-Йорк щеплення вакцинація влада населення коронавірус
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    Жителі Нью-Йорка зможуть отримати від мерії $100 за Covid-щеплення