У ЦВК уточнили остаточну явку на президентських виборах



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У Києві на дільниці прийшло 68,01% виборців

Найбільш активними виборці були у Львівській області

За даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії України.

Найбільш активними виборці були у Львівській (68,9%), Вінницькій (65,06%), Волинській (68,35%), Дніпропетровській (65,98%), Житомирській (64,56), Запорізькій (64,37), Івано-Франківській (61,83), Київській (66,49), Полтавській (65,82%), Рівненській (64,94%), Сумській (64,46%), Тернопільській (66,1%), Харківській (64,53%), Хмельницькій (65,08%) і Чернігівській ( 65,35%) областях.

У Києві на дільниці прийшло 68,01% виборців.

Менше 60% виборців прийшли на дільниці у Донецькій (59,51%), Закарпатській (46,99%), Луганській (56,76%), Одеській (58,44%), Херсонській (57,65%), Чернівецькій (56, 07%) областях.

Всього в Україні 199 територіальних виборчих округів.

Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.