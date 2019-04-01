Опрацьовано понад дві третини протоколів: Зеленський нарощує відрив від конкурентів



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У Зеленського вже 30,45% голосів виборців

Центральна виборча комісія станом на 11:45 опрацювала 68,81% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.

Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.

Згідно з цими даними, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,45% виборців.

За Петра Порошенка проголосували 16,20%, за Юлію Тимошенко – 13,13%.

Юрія Бойка підтримали 11,57% виборців, Анатолія Гриценка – 7,05%, Ігоря Смешка – 5,95%, Олега Ляшка – 5,16%.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.