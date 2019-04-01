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    Суспільство

    ЦВК: Кібербезпека виборчих систем відпрацювала належним чином

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    ЦВК: Кібербезпека виборчих систем відпрацювала належним чином

    Кібербезпека наразі забезпечує можливість оперативно відстежувати результати попереднього підрахунку через інформаційну систему, - голова ЦВК

    Кібербезпека інформаційних виборчих систем відпрацювала належним чином під час проведення виборів президента України.

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    Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час прес-конференції, повідомляє «Укрінформ».

    «ЦВК працює, системи працюють, кібербезпека відпрацювала своє належно. Ми знову ж таки вдячні державі і нашим партнерам, які долучитися до розбудови цієї системи», - сказала вона.

    За її словами, саме кібербезпека забезпечує наразі можливість оперативно відстежувати результати попереднього підрахунку через інформаційну систему.

    Сліпачук додала, що станом на 10 ранку пораховано понад 60% електронних протоколів.

    Як повідомлялося, в Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів.

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