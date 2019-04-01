У Зеленського оприлюднили дані паралельного підрахунку голосів



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За результатами паралельного підрахунку, у Зеленського 30,37% голосів виборців

За результатами паралельного підрахунку близько 90% виборчих бюлетенів, кандидат у президенти Володимир Зеленський отримує 30,37% голосів виборців.

Про це під час брифінгу повідомив координатор «ЗеКоманди» Олександр Корнієнко.

«У нас зараз 90% приблизно, 92%, можливо. Паралельний підрахунок. І він теж корелюється з екзит-полами, і корелюється по більшості регіонів до десятої цифри після коми з підрахунком ЦВК. Але є регіони, де є розбіжності в 1-2%», - сказав він.

За словами Корнієнка, найбільша розбіжність фіксується у Вінницькій області. Так, за результатами паралельного підрахунку, у Зеленського 30,37% голосів виборців, у чинного президента Петра Порошенка - 15,77%, у лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко - 13,19%.

Водночас Корнієнко відзначив проблемний момент із затягуванням встановлення результатів в окружних виборчих комісіях.

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Нагадаємо, в ЦВК заявили, що буде проведений другий тур виборів президента.

Джерело: УНІАН