У Зеленського оприлюднили дані паралельного підрахунку голосів
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За результатами паралельного підрахунку, у Зеленського 30,37% голосів виборців
За результатами паралельного підрахунку близько 90% виборчих бюлетенів, кандидат у президенти Володимир Зеленський отримує 30,37% голосів виборців.
Про це під час брифінгу повідомив координатор «ЗеКоманди» Олександр Корнієнко.
«У нас зараз 90% приблизно, 92%, можливо. Паралельний підрахунок. І він теж корелюється з екзит-полами, і корелюється по більшості регіонів до десятої цифри після коми з підрахунком ЦВК. Але є регіони, де є розбіжності в 1-2%», - сказав він.
За словами Корнієнка, найбільша розбіжність фіксується у Вінницькій області. Так, за результатами паралельного підрахунку, у Зеленського 30,37% голосів виборців, у чинного президента Петра Порошенка - 15,77%, у лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко - 13,19%.
Водночас Корнієнко відзначив проблемний момент із затягуванням встановлення результатів в окружних виборчих комісіях.
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Зеленський Володимир Олександрович30.5%
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Порошенко Петро Олексійович16.2%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.2%
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Бойко Юрій Анатолійович11.6%
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Гриценко Анатолій Степанович7.0%
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Смешко Ігор Петрович6.0%
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Ляшко Олег Валерійович5.2%
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Вілкул Олександр Юрійович4.3%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.7%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.6%
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Шевченко Олександр Леонідович0.5%
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Балашов Геннадій Вікторович0.2%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.2%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.2%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.2%
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Тарута Сергій Олексійович0.2%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.1%
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Мороз Олександр Олександрович0.1%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.1%
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Петров Володимир Володимирович0.1%
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Кривенко Віктор Миколайович0.1%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.1%
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Бондар Віктор Васильович0.1%
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Богословська Інна Германівна0.1%
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Безсмертний Роман Петрович0.1%
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Каплін Сергій Миколайович0.1%
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Журавльов Василь Миколайович0.1%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.1%
Нагадаємо, в ЦВК заявили, що буде проведений другий тур виборів президента.
Джерело: УНІАН