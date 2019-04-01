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    У Зеленського оприлюднили дані паралельного підрахунку голосів

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    У Зеленського оприлюднили дані паралельного підрахунку голосів

    За результатами паралельного підрахунку, у Зеленського 30,37% голосів виборців

    За результатами паралельного підрахунку близько 90% виборчих бюлетенів, кандидат у президенти Володимир Зеленський отримує 30,37% голосів виборців.

    Про це під час брифінгу повідомив координатор «ЗеКоманди» Олександр Корнієнко.

    «У нас зараз 90% приблизно, 92%, можливо. Паралельний підрахунок. І він теж корелюється з екзит-полами, і корелюється по більшості регіонів до десятої цифри після коми з підрахунком ЦВК. Але є регіони, де є розбіжності в 1-2%», - сказав він.

    За словами Корнієнка, найбільша розбіжність фіксується у Вінницькій області. Так, за результатами паралельного підрахунку, у Зеленського 30,37% голосів виборців, у чинного президента Петра Порошенка - 15,77%, у лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко - 13,19%.

    Водночас Корнієнко відзначив проблемний момент із затягуванням встановлення результатів в окружних виборчих комісіях.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.5%
    • Порошенко Петро Олексійович
      16.2%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.2%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.6%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      7.0%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.0%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.2%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.3%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.7%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.6%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.5%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.2%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.2%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.2%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.2%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.2%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.1%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.1%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.1%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.1%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.1%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.1%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.1%
    • Богословська Інна Германівна
      0.1%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.1%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.1%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.1%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.1%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.0%
    • Габер Микола Олександрович
      0.0%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.0%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.0%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.0%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.0%
    • Новак Андрій Яремович
      0.0%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.0%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.0%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.0%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.0%

    Нагадаємо, в ЦВК заявили, що буде проведений другий тур виборів президента.

     Читайте також: Без шампанського і з жовтими тюльпанами. День виборів у штабі Тимошенко

    Джерело: УНІАН

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    ЦВК Петро Порошенко вибори політика Володимир Зеленський президент
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