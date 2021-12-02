У відставку йде заступник глави МЗС Божок, який проходив у «справі Семочка»

Коментуючи своє рішення, Єгор Божок зазначив, що розповість про його причини згодом

Коментуючи своє рішення, Єгор Божок зазначив, що розповість про його причини згодом

Божок на дипслужбі України перебував з 2002 року

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок подав у відставку із займаної посади.

«Прошу звільнити мене з посади заступника міністра закордонних справ України за власним бажанням», – йдеться у тексті заяви від 2 грудня, копію якої Божок оприлюднив у Twitter.

Коментуючи своє рішення, він зазначив, що розповість про його причини згодом.

«Подав у відставку. Чому? Настане час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю!» – написав заступник глави МЗС.

Подав у відставку.

Чому? Прийде час, розповім.

Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені.

Честь маю! pic.twitter.com/aId5i86YXR — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) December 2, 2021

Кабінет міністрів України призначив Божка заступником міністра закордонних справ України 13 березня 2013 року.

Єгор Божок – карʼєрний дипломат. На дипслужбі України перебував з 2002 року, пройшов усі ланки від аташе до надзвичайного і повноважного посла.



У 2015-2017 роках очолював місію України при НАТО. У 2017-2019 роках – очолював Службу зовнішньої розвідки, був членом Ради національної безпеки та оборони. З 14 березня 2019 року працював заступником міністра закордонних справ України.

У червні 2020 року уряд відсторонив Божка, який фігурував у справі проти Порошенка.

Зазначимо, заяву про своє відсторонення Божок подав ще 19 червня 2020 року.

10 червня 2020 року п’ятому президенту Петру Порошенку в ДБР оголосили про підозру за дорученням генерального прокурора Ірини Венедіктової. Вона стосується справи про можливе незаконне призначення на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка. Слідство підозрювало, що у 2018 році президент Порошенко «шляхом видання явно злочинного наказу схилив» військову посадову особу – голову СЗР Єгора Божка – «до перевищення ним влади і службових повноважень», тобто до призначення Семочка. Божкові також повідомили про підозру. Надалі суд його виправдав.

До слова, у серпні 2021 року ексрозвідник Семочко відсудив у держави мільйон.