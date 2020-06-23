Уряд відсторонив заступника глави МЗС, який фігурує у справі проти Порошенка



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Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок Фото: ЛБ

Заяву про своє відсторонення Божок подав ще 19 червня

Кабінет міністрів підтримав заяву Єгора Божка про його відсторонення від посади заступника міністра закордонних справ України. Божок фігурує в провадженні проти п’ятого президента Петра Порошенка щодо незаконного призначення першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки (СЗР).

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну.

«Підтримати заяву заступника міністра закордонних справ України Божка Єгора Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень за посадою заступника Міністра закордонних справ України», — йдеться в розпорядженні.

Зазначимо, заяву про своє відсторонення Божок подав ще 19 червня, про що він повідомив у Twitter.

«Генпрокурор Венедіктова заявляє, що мій «дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка». Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської «уваги», попросив про відсторонення сам», — зазначив тоді він.

Нагадаємо, йдеться про події літа 2018 року. Тоді, за даними слідства, Порошенко начебто схилив Божка (на той час керівника Служби зовнішньої розвідки) до призначення на посаду першого заступника глави СЗР Сергія Семочка. Як вважає слідство, Божок зробив це начебто на підставі незаконного указу президента — бо представляти кандидатуру свого заступника Божок мав сам.

Раніше Божку Державне бюро розслідувань (ДБР) двічі повідомило про підозру у «справі Семочка». Друга підозра наразі розглядається в суді. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що епізод, щодо якого оголошена підозра його заступнику Єгору Божку, не стосується його роботи у відомстві.

Сергій Семочко був заступником голови Служби зовнішньої розвідки України з 31 липня 2018 року до 12 квітня 2019 року.

10 червня в Офісі генпрокурора заявили, що Петро Порошенко «підозрюється у тому, що, будучи президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень... (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України)».

Печерський районний суд міста Києва 18 червня відклав на 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Порошенку.