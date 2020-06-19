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    Божок просить відсторонити його з посади заступника глави МЗС

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    Єгор Божок є фігурантом одного з проваджень проти п&rsquo;ятого Президента Петра Порошенка - Божок просить відсторонити його з посади заступника глави МЗС
    Єгор Божок є фігурантом одного з проваджень проти п’ятого Президента Петра Порошенка
    Фото: Укрінформ

    Посадовець просить відсторонити його з посади з метою проведення прозорого розслідування

    Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, який є фігурантом одного з проваджень проти п’ятого Президента Петра Порошенка, заявив, що просить відсторонити його з посади з метою проведення прозорого розслідування.

    Про це Божок повідомив на своїй сторінці у Twitter.

    «Порядні прокурори підсвітили: генпрокурор Венедіктова заявляє, що мій «дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка». Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської «уваги» попросив про відсторонення сам», - зазначив Божок.

    Як повідомлялося, заступник голови МЗС Євген Божок раніше заявив, що ДБР двічі повідомило йому про підозру у видачі під час перебування на посаді голови Служби зовнішньої розвідки незаконного наказу, яким було призначено Сергія Семочка його першим заступником.

    10 червня в Офісі генпрокурора заявили, що Петро Порошенко «підозрюється у тому, що, будучи президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень... (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України)».

    Печерський районний суд міста Києва 18 червня відклав на 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Порошенку.

    Петро Порошенко МЗС Генпрокурор суд розслідування Ірина Венедіктова
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