Божок просить відсторонити його з посади заступника глави МЗС



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Єгор Божок є фігурантом одного з проваджень проти п’ятого Президента Петра Порошенка Фото: Укрінформ

Посадовець просить відсторонити його з посади з метою проведення прозорого розслідування

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, який є фігурантом одного з проваджень проти п’ятого Президента Петра Порошенка, заявив, що просить відсторонити його з посади з метою проведення прозорого розслідування.

Про це Божок повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Порядні прокурори підсвітили: генпрокурор Венедіктова заявляє, що мій «дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка». Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської «уваги» попросив про відсторонення сам», - зазначив Божок.

Як повідомлялося, заступник голови МЗС Євген Божок раніше заявив, що ДБР двічі повідомило йому про підозру у видачі під час перебування на посаді голови Служби зовнішньої розвідки незаконного наказу, яким було призначено Сергія Семочка його першим заступником.

10 червня в Офісі генпрокурора заявили, що Петро Порошенко «підозрюється у тому, що, будучи президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень... (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України)».

Печерський районний суд міста Києва 18 червня відклав на 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Порошенку.