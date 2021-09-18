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    Закон про олігархів. Соратник Порошенка пояснив таємну мету Зеленського

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    Герасимов пояснив, що Зеленський мав на меті, впроваджуючи проєкт закону - Закон про олігархів. Соратник Порошенка пояснив таємну мету Зеленського
    Герасимов пояснив, що Зеленський мав на меті, впроваджуючи проєкт закону
    Фото з відкритих джерел

    Закон про олігархів зводиться до встановлення контролю над незалежними телеканалами – «Європейська солідарність»

    Єдина мета законопроєкту про олігархів – це встановити контроль над незалежними телеканалами в Україні. Про це заявив співголова фракції «Європейська солідарність» в парламенті Артур Герасимов в ефірі програми «Слобода Слова Савіка Шустера».

    Що приховує закон про олігархів
    Автор: Шустер Онлайн

    «Цей закон має на меті забрати чи зробити ручними всі телевізійні канали, тобто практично вбити свободу слова», – заявив співголова опозиційної фракції. Він наголосив, що проєкт закону дублює російський сценарій встановлення автократичного режиму.

    «Друге – узурпувати владу. І Зеленський цим законом намагається йти шляхом диктаторів Лукашенка і Путіна. Це не що інше, як путінізм», – додав Герасимов.

    Нагадаємо, чотири з п'яти парламентських фракцій вважають, що проєкт закону про олігархів призведе до порушення прав людини, обмеження свободи слова і політичного переслідування опонентів діючою владою.

    За висновком уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, проєкт закону порушує конституцію України. Проєкт закону про олігархів на форумі YES розкритикувати іноземні дипломати, бізнесмени і представники міжнародних організацій як такий, що порушує принципи демократії, верховенства права і свободи слова.

    Зазначимо, що в «Євросолідарності» розкритикували початок розгляду закону про олігархів.

    Як відомо, Венеціанська комісія приступила до аналізу законопроєкту про олігархів.

    10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроєкт для отримання висновку в Венеціанську комісію.

    Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати. Ідею передачі проєкту закону до Венеціанської комісії підтримали в Консультаційній місії ЄС в Україні, а також іноземні дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.

    До слова, Малюська назвав приклади успішної боротьби з олігархами в Україні.

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    Теги: ЄС Європейська солідарність Венеціанська комісія закон YES президент Артур Герасимов деолігархізація
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    Закон про олігархів. Соратник Порошенка пояснив таємну мету Зеленського