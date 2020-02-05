Рада підтримала зміни до Лісового кодексу



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Нардепи прийняли законопроєкт № 2379 за основу

Депутати Верховної Ради підтримали в першому читання законопроєкт «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів

За проголосували 374 нардепів.

На сайті парламенту, зокрема, йдеться, що законопроєкт спрямований на створення законодавчих умов впровадження в Україні національної лісової інвентаризації як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі. Закон дозволить боротися з нелегальною вирубкою лісів, але він ще буде доопрацьовуватися.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що обсяг бюджетних коштів, необхідний для проведення національної інвентаризації лісів, визначено в розмірі близько 9 млн грн щорічно, в тому числі 2 мільйони на утримання постійного персоналу державної спеціалізованої організації та 3 мільйони - на оплату праці тимчасових працівників, які будуть проводити обстеження лісів.

Проєктом також пропонується доповнити Лісовий кодекс новою статтею 55 «Національна інвентаризація лісів», в якій визначити зміст цього поняття та особливості її проведення; повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства; визначення цілей її проведення та джерел фінансування.

Проект закону зареєстровано за №2379.

Раніше комітет парламенту з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект №2379 за основу в першому читанні.