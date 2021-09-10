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    Законопроєкт про олігархів відправили на розгляд Венеціанської комісії

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    Потребу в консультації Венеціанської комісії висловили всі опозиційні депутатські фракції українського парламенту - Законопроєкт про олігархів відправили на розгляд Венеціанської комісії
    Потребу в консультації Венеціанської комісії висловили всі опозиційні депутатські фракції українського парламенту
    Фото з відкритих джерел

    Разумков направив документ до Європейської комісії «За демократію через право»

    Спікер Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» за висновком до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія). Про це стало відомо з листа Разумкова до голови комісії Джанні Букіккіо, копією якого володіє «Інтерфакс-Україна».

    «Враховуючи пропозиції уповноваженого Верховної ради з прав людини як суб'єкта, який відповідно до статті 101 Конституції України здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, та звернення чотирьох опозиційних депутатських фракцій у Верховній раді України, хотів би звернутися до вас з проханням сприяти отриманню від Комісії експертного висновку щодо вказаного законопроєкту», – йдеться у листі до голови комісії.

    У своєму проханні голова українського парламенту посилається на позицію Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової.

    «До мене надійшов лист від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в якому надано застереження щодо можливого порушення прав людини в результаті прийняття цього законопроєкту як Закону України, а також висловлено пропозицію направити зазначений законопроєкт для отримання висновку Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії). Аналогічну позицію щодо цього законопроєкту висловили всі опозиційні депутатські фракції українського парламенту», – підкреслив спікер.

    Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.

    2 вересня Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідності Конституції України законопрєекту № 5599 і запропонувала направити його до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

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    Теги: Верховна Рада Венеціанська комісія Людмила Денісова Дмитро Разумков
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    Законопроєкт про олігархів відправили на розгляд Венеціанської комісії