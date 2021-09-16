Венеціанська комісія приступила до аналізу законопроєкту про олігархів

10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроєкт для отримання висновку до Венеціанської комісії

Венеціанська комісія приступила до перевірки та аналізу проєкту закону про олігархів за запитом Верховної Ради України. Про це йдеться на сайті комісії.

«Листом від 10 вересня 2021 року спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков запросив висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархи)», – сказано в повідомленні комісії в розділі «Запити думки комісії».

Нагадаємо, проєкт закону про олігархів викликав критику чотирьох з п’яти парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проєкт до Венеціанської комісії. Причина – неконституційність норм цього законопроєкту і порушення ним базових прав людини.

10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроєкт для отримання висновку в Венеціанську комісію.

Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати. Ідею передачі проекту закону до Венеціанської комісії підтримали в Консультаційній місії ЄС в Україні, а також іноземні дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.

До слова, Малюська назвав приклади успішної боротьби з олігархами в Україні.