Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про олігархів

У реєстрі олігархів будуть тепер і самі олігархи, і їх бізнес, і партії, на які вони мають «значний вплив»

Проти виступив лише один нардеп

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів №5599 до другого читання. Про це повідомили кілька нардепів. Зокрема, глава фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Отже, результат голосування комітету: 10 – за, 1 – проти (Сергій Рахманін), 0 – утрималося.

За його словами, з 1271 поправки до законопроєкту було враховано всього 13.

«Погано, що в рішенні Комітету записано Раді розглядати закон за новою спецпроцедурою. Тобто без права депутатів поставити свої правки в залі. Це буде грубе порушення регламенту», – зазначив Железняк.

Він також повідомив, які зміни внесли в законопроєкт до другого читання:

Крім олігархів буде тепер ще й «представник олігарха». Правда, крім визначення, про нього нічого більше не написано;

Значно розширено термін «участь у політичному житті». Тепер, крім безпосередньо фінансування, додали дуже багато інших критеріїв. У теорії і доставка води може потрапити під нові критерії.

РНБО залишається. Але тепер викликатимуть олігарха на килим, щоб визнати олігархом. А він може виправдовуватися;

У реєстрі олігархів будуть тепер і самі олігархи, і їх бізнес, і партії, на які вони мають «значний вплив»;

Олігархи не зможуть фінансувати політичну агітацію і мітинги;

Тепер не тільки спільний похід, наприклад, на футбол, а й телефонна розмова буде вважатися контактом з олігархом;

Декларувати зустрічі з олігархом тепер повинні і керівники держкомпаній, і навіть патронатна служба Офісу президента і Ради;

Розширено перелік чиновників, кого звільнять, якщо вчасно не повідомлять про контакт з олігархами;

Прибрали для олігарха зобов'язання подавати електронну декларацію. Правда, швидше за все, це чергова технічна помилка, зазначив нардеп;

Уточнили, коли ж після набуття законом чинності треба повідомити про перший досвід контакту з олігархом (через 14 днів).

Зазначимо, що в «Євросолідарності» розкритикували початок розгляду закону про олігархів.

Як відомо, Венеціанська комісія приступила до аналізу законопроєкту про олігархів.

Нагадаємо, проєкт закону про олігархів викликав критику чотирьох з п’яти парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проєкт до Венеціанської комісії. Причина – неконституційність норм цього законопроєкту і порушення ним базових прав людини.

10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроєкт для отримання висновку в Венеціанську комісію.

Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати. Ідею передачі проєкту закону до Венеціанської комісії підтримали в Консультаційній місії ЄС в Україні, а також іноземні дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.

До слова, Малюська назвав приклади успішної боротьби з олігархами в Україні.