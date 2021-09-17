Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про олігархів
Проти виступив лише один нардеп
Комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів №5599 до другого читання. Про це повідомили кілька нардепів. Зокрема, глава фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Отже, результат голосування комітету: 10 – за, 1 – проти (Сергій Рахманін), 0 – утрималося.
За його словами, з 1271 поправки до законопроєкту було враховано всього 13.
«Погано, що в рішенні Комітету записано Раді розглядати закон за новою спецпроцедурою. Тобто без права депутатів поставити свої правки в залі. Це буде грубе порушення регламенту», – зазначив Железняк.
Він також повідомив, які зміни внесли в законопроєкт до другого читання:
- Крім олігархів буде тепер ще й «представник олігарха». Правда, крім визначення, про нього нічого більше не написано;
- Значно розширено термін «участь у політичному житті». Тепер, крім безпосередньо фінансування, додали дуже багато інших критеріїв. У теорії і доставка води може потрапити під нові критерії.
- РНБО залишається. Але тепер викликатимуть олігарха на килим, щоб визнати олігархом. А він може виправдовуватися;
- У реєстрі олігархів будуть тепер і самі олігархи, і їх бізнес, і партії, на які вони мають «значний вплив»;
- Олігархи не зможуть фінансувати політичну агітацію і мітинги;
- Тепер не тільки спільний похід, наприклад, на футбол, а й телефонна розмова буде вважатися контактом з олігархом;
- Декларувати зустрічі з олігархом тепер повинні і керівники держкомпаній, і навіть патронатна служба Офісу президента і Ради;
- Розширено перелік чиновників, кого звільнять, якщо вчасно не повідомлять про контакт з олігархами;
- Прибрали для олігарха зобов'язання подавати електронну декларацію. Правда, швидше за все, це чергова технічна помилка, зазначив нардеп;
- Уточнили, коли ж після набуття законом чинності треба повідомити про перший досвід контакту з олігархом (через 14 днів).
Зазначимо, що в «Євросолідарності» розкритикували початок розгляду закону про олігархів.
Як відомо, Венеціанська комісія приступила до аналізу законопроєкту про олігархів.
Нагадаємо, проєкт закону про олігархів викликав критику чотирьох з п’яти парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проєкт до Венеціанської комісії. Причина – неконституційність норм цього законопроєкту і порушення ним базових прав людини.
10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроєкт для отримання висновку в Венеціанську комісію.
Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати. Ідею передачі проєкту закону до Венеціанської комісії підтримали в Консультаційній місії ЄС в Україні, а також іноземні дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.
До слова, Малюська назвав приклади успішної боротьби з олігархами в Україні.