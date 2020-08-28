Опубліковано рішення про неконституційність призначення Ситника директором НАБУ



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Директор НАБУ Артем Ситник

Рішення було прийнято Великою палатою КСУ 28 серпня

Конституційний суд України підтвердив, що указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ визнано неконституційним.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«КСУ в своєму рішенні зазначив, що предметом конституційного розгляду в цій справі є питання забезпечення поділу влади та її функціонування в рамках наявної форми державного правління… В Україні лише орган конституційної юрисдикції наділений повноваженнями для вирішення питання, порушеного в конституційному поданні», — йдеться в повідомленні.

Указ втрачає чинність з дня ухвалення рішення Конституційного суду. При цьому рішення не поширюється на правовідносини, що виникли внаслідок виконання Ситником посадових обов’язків.

Раніше про таке рішення КСУ повідомляли ЗМІ.

В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) прокоментували рішення про неконституційність призначення Артема Ситника. У НАБУ вважають, що таке рішення не має зворотної сили.

Нагадаємо, 20 травня 2020 року група з 51 народного депутата звернулася до КСУ з відповідним конституційним поданням, серед них — Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Віктор Медведчук, Ілля Кива, Данило Гетманцев.

Його автори стверджували, що п’ятий президент Петро Порошенко під час призначення директора НАБУ перевищив свої повноваження і порушив заборону на узурпацію державної влади. Велика палата Конституційного суду почала розглядати подання 9 липня.

Петро Порошенко призначив Артема Ситника головою НАБУ в квітні 2015 року. На цю посаду претендували 176 осіб, у фінал конкурсу вийшли Ситник і Микола Сірий.