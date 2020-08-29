Конституційний Суд не звільнив Ситника з посади керівника, а навпаки унеможливив його звільнення, – нардеп



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У своєму рішенні КСУ зазначив, що НАБУ має ознаки центрального органу виконавчої влади. Відтак звільняти його має Кабмін

«У самому рішенні КСУ вказав, що воно не поширюється на правовідносини, що виникли внаслідок здійснення Ситником своїх посадових обов’язків як директора НАБУ» – Княжицький

«Конституційний суд звільнив Ситника з посади керівника НАБУ. Насправді, навпаки. Суд унеможливив звільнення Ситника!» Про це народний депутат України Микола Княжицький ранком у суботу, 29 серпня 2020 року, заявив у себе на сторінці.

«Визнання указу неконституційним не тягне за собою звільнення Ситника. Це пов’язано з тим, що кадровий указ є індивідуальним актом. За одним зі старих рішень КСУ 2009 року, будь-який індивідуальний акт вичерпує свою дію після його виконання (рішення №7рп-2009). Тобто указ про призначення Ситника перестав діяти не зараз, коли КСУ визнав його неконституційним, а в 2015 році, коли Ситник на його підставі був прийнятий на роботу в НАБУ на посаду директора. Іншими словами КСУ визнав неконституційним указ президента, який вже 5 років як вичерпав свою дію і фактично втратив чинність», – пояснив нардеп на Facebook.

При цьому, за словами Княжицького, у самому рішенні КСУ вказав, що воно не поширюється на правовідносини, що виникли внаслідок здійснення Ситником своїх посадових обов’язків як директора НАБУ.

«Виникає наступне питання: як тепер звільнити Ситника? Президент уже точно не може, оскільки КСУ прямо сказав, що це не його компетенція – призначати і звільняти директора НАБУ.

У своєму рішенні КСУ зазначив, що НАБУ має ознаки ЦОВВ (центрального органу виконавчої влади – ред.). Відтак звільняти його має Кабмін. Але щоб це зробити, він має отримати повноваження в законі. А щоб такі повноваження отримати, треба повністю переробити закони щодо НАБУ, визнати його центральним органом виконавчої влади та наділити КМУ відповідними повноваженнями», – підсумував політик.

Нагадаємо, Конституційний суд України підтвердив, що указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ визнано неконституційним. Рішення було прийнято Великою палатою КСУ 28 серпня.

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