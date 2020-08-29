Конституційний Суд не звільнив Ситника з посади керівника, а навпаки унеможливив його звільнення, – нардеп
«У самому рішенні КСУ вказав, що воно не поширюється на правовідносини, що виникли внаслідок здійснення Ситником своїх посадових обов’язків як директора НАБУ» – Княжицький
«Конституційний суд звільнив Ситника з посади керівника НАБУ. Насправді, навпаки. Суд унеможливив звільнення Ситника!» Про це народний депутат України Микола Княжицький ранком у суботу, 29 серпня 2020 року, заявив у себе на сторінці.
«Визнання указу неконституційним не тягне за собою звільнення Ситника. Це пов’язано з тим, що кадровий указ є індивідуальним актом. За одним зі старих рішень КСУ 2009 року, будь-який індивідуальний акт вичерпує свою дію після його виконання (рішення №7рп-2009). Тобто указ про призначення Ситника перестав діяти не зараз, коли КСУ визнав його неконституційним, а в 2015 році, коли Ситник на його підставі був прийнятий на роботу в НАБУ на посаду директора. Іншими словами КСУ визнав неконституційним указ президента, який вже 5 років як вичерпав свою дію і фактично втратив чинність», – пояснив нардеп на Facebook.
При цьому, за словами Княжицького, у самому рішенні КСУ вказав, що воно не поширюється на правовідносини, що виникли внаслідок здійснення Ситником своїх посадових обов’язків як директора НАБУ.
«Виникає наступне питання: як тепер звільнити Ситника? Президент уже точно не може, оскільки КСУ прямо сказав, що це не його компетенція – призначати і звільняти директора НАБУ.
У своєму рішенні КСУ зазначив, що НАБУ має ознаки ЦОВВ (центрального органу виконавчої влади – ред.). Відтак звільняти його має Кабмін. Але щоб це зробити, він має отримати повноваження в законі. А щоб такі повноваження отримати, треба повністю переробити закони щодо НАБУ, визнати його центральним органом виконавчої влади та наділити КМУ відповідними повноваженнями», – підсумував політик.
Нагадаємо, Конституційний суд України підтвердив, що указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ визнано неконституційним. Рішення було прийнято Великою палатою КСУ 28 серпня.