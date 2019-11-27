Двоє співробітників Білого дому звільнилися через замороження Трампом допомоги Україні



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Про звільнення чиновників повідомив у Конгресі співробітник Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Марк Сенді

Про звільнення співробітників Адміністративно-бюджетного управління Білого дому стало відомо на слуханнях в рамках імпічменту Трампа

Двоє співробітників Адміністративно-бюджетного управління Білого дому звільнилися через призупинення Трампом військової допомоги Україні.

Про це йдеться у свідченнях в рамках процедури імпічменту Трампа співробітника вищевказаного управління Марка Сенді, пише The Hill.

«Двоє співробітників, один з яких працював в юридичному підрозділі, подали у відставку частково через занепокоєння у зв'язку з незрозумілим замороженням допомоги (для України – ред)», - заявив посадовець.

При цьому прізвища чиновників не називаються в стенограмі, оскільки свідок зазначив, що не хотів би говорити про їх мотивацію за них. При цьому він підкреслив, що принаймні в той момент були висловлені певні розчарування у зв'язку з тим, що причини такого кроку стосовно України були незрозумілими й залишалися без пояснень.

Марк Сенді також додав у свідченнях, що вважає президента Трампа особою, яка керувала процесом призупинення оборонної допомоги для України.

Зазначимо, що Адміністрація президента США Дональда Трампа розпорядилася зупинити надання Україні оборонної допомоги 25 липня, в день скандальновідомої телефонної розмови президентів України й США.

Нагадаємо, федеральний суд США прийняв рішення, яке задовольняє позов медіа-організації «Центр за чесність у суспільстві» щодо оприлюднення документів Пентагону й Білого дому про призупинення оборонної допомоги Україні.

До слова, Держдепартамент США оприлюднив майже 100 сторінок документів, які стосуються відносин з Україною.