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    У світі

    Двоє співробітників Білого дому звільнилися через замороження Трампом допомоги Україні

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    Про звільнення чиновників повідомив у Конгресі співробітник Адміністративно-бюджетного управління Білого дому&nbsp;Марк Сенді - Двоє співробітників Білого дому звільнилися через замороження Трампом допомоги Україні
    Про звільнення чиновників повідомив у Конгресі співробітник Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Марк Сенді

    Про звільнення співробітників Адміністративно-бюджетного управління Білого дому стало відомо на слуханнях в рамках імпічменту Трампа

    Двоє співробітників Адміністративно-бюджетного управління Білого дому звільнилися через призупинення Трампом військової допомоги Україні.

    Про це йдеться у свідченнях в рамках процедури імпічменту Трампа співробітника вищевказаного управління Марка Сенді, пише The Hill.

    «Двоє співробітників, один з яких працював в юридичному підрозділі, подали у відставку частково через занепокоєння у зв'язку з незрозумілим замороженням допомоги (для України – ред)», - заявив посадовець.

    При цьому прізвища чиновників не називаються в стенограмі, оскільки свідок зазначив, що не хотів би говорити про їх мотивацію за них. При цьому він підкреслив, що принаймні в той момент були висловлені певні розчарування у зв'язку з тим, що причини такого кроку стосовно України були незрозумілими й залишалися без пояснень.

    Марк Сенді також додав у свідченнях, що вважає президента Трампа особою, яка керувала процесом призупинення оборонної допомоги для України.

    Зазначимо, що Адміністрація президента США Дональда Трампа розпорядилася зупинити надання Україні оборонної допомоги 25 липня, в день скандальновідомої телефонної розмови президентів України й США.

    Нагадаємо, федеральний суд США прийняв рішення, яке задовольняє позов медіа-організації «Центр за чесність у суспільстві» щодо оприлюднення документів Пентагону й Білого дому про призупинення оборонної допомоги Україні.

    До слова, Держдепартамент США оприлюднив майже 100 сторінок документів, які стосуються відносин з Україною.

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