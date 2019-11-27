Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Трампа із Зеленським



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Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели телефонну розмову 25 липня

Демократи в Палаті представників наголошують, що отримані ними документи з Білого дому підтверджують наявність зловживання з боку адміністрації Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпорядилася зупинити надання Україні оборонної допомоги 25 липня, в день скандальновідомої телефонної розмови президентів України й США, хоча це рішення обговорювалося тривалий час до цього.

Про це стало відомо з документів Білого дому, які отримали законодавці в Палаті представників США в контексті розслідування з імпічменту президента, повідомило видання The Hill.

«Перше офіційне розпорядження Адміністративно-бюджетного управління (Білого дому – ред.) про призупинення фінансування надійшло 25 липня, в той самий день, коли президент Трамп спілкувався телефоном з президентом України Володимиром Зеленським», - зазначається в публікації.

Водночас, коли після тиску Конгресу на адміністрацію Трампа виділення оборонної допомоги для України було поновлено, до кінця 2019-го фінансового року (30 вересня), Україна не змогла отримати $35,2 млн із затвердженої суми.

Натомість двопартійними зусиллями в Конгресі США була прийнята поправка, яка продовжила термін дії допомоги для України поза межами 2019 фінансового року.

Демократи в Палаті представників наголошують, що отримані ними документи з Білого дому підтверджують наявність зловживання з боку президента, оскільки це є «тривожним відхиленням від давніх процедур» щодо надання допомоги Україні.

У самому ж Білому домі наголошують, що адміністрація мала право так діяти.

«Адміністративно-бюджетного управління використовує та продовжить використовувати свої повноваження для забезпечення належного витрачання доларів платників податків відповідно до пріоритетів президента й закону», - наголосили в адміністрації Трампа.

Нагадаємо, Федеральний суд США прийняв рішення, яке задовольняє позов медіа-організації «Центр за чесність у суспільстві» щодо оприлюднення документів Пентагону й Білого дому про призупинення оборонної допомоги Україні.

До слова, Держдепартамент США оприлюднив майже 100 сторінок документів, які стосуються відносин з Україною.

Джерело: Укрінформ