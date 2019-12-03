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    Економіка та фінанси

    Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій після підвищення

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    Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій після підвищення

    Розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн

    Пенсійний фонд 2 грудня листопада почав фінансування пенсій за грудень після того, як перерахував пенсії у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для українців похилого віку з 1 грудня 2019.

    Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

    «2 грудня 2019 Пенсійним фондом відповідно до затвердженого графіку розпочато фінансування пенсій», - сказано в повідомленні.

    Згідно з ним, на пенсійні виплати спрямовано 603,2 млн грн.

    Так, розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн.

    У Пенсійному фонді України зауважують, що перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Фонду.

    Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні почав діяти новий механізм монетизації субсидій на житлово-комунальні послуги. Відтепер ті громадяни, яким було призначено субсидії, зможуть отримувати їх у вигляді готівкових та безготівкових виплат. Якщо сума у платіжках за комуналку буде за опалювальний період менша, ніж розмір субсидії, українці зможуть одержувати різницю готівкою та витрачати на власний розсуд.

    Як повідомлялося, що до перерахунку кілька разів на рік українці вже звикли, але виявляється, що деякі пенсії перераховують щомісяця. 

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