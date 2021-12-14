Україна домовляється з Німеччиною щодо розблокування закупівель зброї в НАТО

Україна має доступ до системи оборонних закупівель НАТО

Україна веде перемовини з Німеччиною щодо поновлення закупівлі зброї через Агентство НАТО з підтримки та постачання. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, пише «Укрінформ».

Міністр закордонних справ зауважив, що раніше Україні надали доступ до системи оборонних закупівель НАТО, завдяки чому Міноборони може купувати озброєння напряму в країн-партнерів.

«У нас дійсно є певні дискусії з деякими членами Альянсу з приводу того, як вся система функціюватиме, але я переконаний, що ми маємо говорити про це з ними наразі на двосторонньому рівні як дипломати», – уточнив Кулеба.

Однак, за його словами, це завдання можна виконати.

Крім того, міністр наголосив, що очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок усвідомлює загрозу з боку РФ, а також ризики газопроводу «Північний потік-2». Дмитро Кулеба додав, що вона вважає застосування не тільки букви, але й духу третього енергетичного пакету ЄС до «Північного потоку-2» беззастережною вимогою до газопроводу.

Зазначимо, сьогодні ЗМІ повідомили, що Меркель особисто блокувала постачання зброї Україні за лінією НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив бажання купити у Німеччині автоматичні гвинтівки та аудіоапаратуру. «Ми отримали від американців джипи Hummer, а Німеччина є провідною країною у виробництві броньованих військових машин», – додав він.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що постачання зброї до зони конфлікту є неприпустимим.

Посол України у ФРН Андрій Мельник обурився позицією Берліна. Дипломат розповів, що на порядку денному переговорів двох країн питання військової допомоги просто відсутнє через небажання окремих осіб розвивати цю тему. «За шість з половиною років це дійсно ніколи не обговорювалося по-справжньому, не кажучи вже про якусь предметну розмову», – наголосив український дипломат.

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