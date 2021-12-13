Постановка Росією питання щодо не розширення НАТО виглядає абсурдно

Росія продовжує перебувати в реаліях Варшавського договору

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По поводу разговора Байден-Путин (в контексте Украины)

Как и следовало ожидать, и что подтвердил разговор Байдена с Зеленским, две главные темы обсуждались применительно к Украине с Путиным.

1. Согласованные действия США-ЕС плюс Великобритании на случай новой военной атаки России. Чёткий перечень санкций важен, на мой взгляд, в том числе и для того, чтобы Кремль перестал использовать военный шантаж в качестве инструмента давления на Украину и Запад.

2. Расширение НАТО. Сама постановка Россией вопроса о не расширении блока несколько абсурдна.

Во-первых, потому что как раз агрессивное повелении РФ в 2014 году и дальше привело к постановке вопроса о перспективе реального членства Украины в НАТО. В целом деструктивное поведение России заставили ряд внеблоковых стран пересматривать свои оборонные стратегии.

Во-вторых, наличие Китая как конкурента исключает возможные уступки Запада России на демонстративные требования – такие, как не расширение НАТО.

В-третьих, сама по себе ситуация в сфере безопасности сильно изменилось с момента распада Варшавского договора, а Россия – продолжает пребывать в тех реалиях.

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Джерело: блог Олесі Яхно

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