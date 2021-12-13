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    Думки вголос

    Постановка Росією питання щодо не розширення НАТО виглядає абсурдно

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Наявність Китаю як конкурента виключає можливі поступки Заходу Росії на демонстративні вимоги, такі як не розширення НАТО - Постановка Росією питання щодо не розширення НАТО виглядає абсурдно
    Наявність Китаю як конкурента виключає можливі поступки Заходу Росії на демонстративні вимоги, такі як не розширення НАТО

    Росія продовжує перебувати в реаліях Варшавського договору

    Мовою оригіналу

    По поводу разговора Байден-Путин (в контексте Украины)

    Как и следовало ожидать, и что подтвердил разговор Байдена с Зеленским, две главные темы обсуждались применительно к Украине с Путиным.

    1. Согласованные действия США-ЕС плюс Великобритании на случай новой военной атаки России. Чёткий перечень санкций важен, на мой взгляд, в том числе и для того, чтобы Кремль перестал использовать военный шантаж в качестве инструмента давления на Украину и Запад.

    2. Расширение НАТО. Сама постановка Россией вопроса о не расширении блока несколько абсурдна.

    Во-первых, потому что как раз агрессивное повелении РФ в 2014 году и дальше привело к постановке вопроса о перспективе реального членства Украины в НАТО. В целом деструктивное поведение России заставили ряд внеблоковых стран пересматривать свои оборонные стратегии.

    Во-вторых, наличие Китая как конкурента исключает возможные уступки Запада России на демонстративные требования – такие, как не расширение НАТО.

    В-третьих, сама по себе ситуация в сфере безопасности сильно изменилось с момента распада Варшавского договора, а Россия – продолжает пребывать в тех реалиях.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія НАТО путінський режим
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    Постановка Росією питання щодо не розширення НАТО виглядає абсурдно