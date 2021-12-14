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    Думки вголос

    Більшість українців підтримують вступ в НАТО – це заслуга Путіна

    Путін сприймається в Україні як агресор - Більшість українців підтримують вступ в НАТО – це заслуга Путіна
    Путін сприймається в Україні як агресор
    фото: republic.ru

    Підпис Росії не вартий й паперу, на якому цей підпис стоїть

    Мовою оригіналу

    В Украине популярная поговорка – не помню уже кого, кажется, Чемберлена, кого-то из этих, или Бисмарка, что подпись России под документами не стоит даже той бумаги, на которой эта подпись стоит. Самое миролюбивое – то, что он отвечал на пресс-конференции про миролюбивую страну – она вторглась в Грузию, которая тогда не собиралась идти в НАТО, тогда вообще разговор о НАТО не стоял.

    Вторглась в Украину, воюет в Сирии, и так далее. Поэтому я согласен с тем, кто сказал эту гениальную фразу.

    Еще раз, – голосования украинцев говорят о том, что подавляющее число украинцев за вступление в НАТО и в европейское сообщество. Почему? – это заслуга Путина. Путин ненадежный партнер, он испугал население, сейчас он концентрирует войска.

    Когда ты говоришь «Готова ли Украина» – а кто «Украина»? Это Зеленский или граждане? Это две разные вещи. Потому что когда Путин концентрирует порядка 100 тысяч на границе и после переговоров с Байденом не убирает ни одного человека, это что говорит Украине? Это говорит о том, что он плевать хотел на Байдена и будет наступление с бомбежкой.

    Поэтому. Вступление в НАТО и в Европу вписаны в украинскую Конституцию и проголосованы конституционным большинством. Я сомневаюсь, что голосование о выводе из Конституции этих пунктов, – а с этого надо начинать, – соберет необходимые 326 голосов, которые необходимы, чтобы это убрать. Ну а если такое голосование будет, и оно пройдет, Майдан тебе гарантирую. И путешествие Зеленского в Ростов к Януковичу. Вот это я могу гарантировать.

    Я не знаю, как дальше сложится судьба Украины, в Украине разные люди, и все эти люди напуганы действиями Путина. Путин воспринимается как чистый агрессор.

    Не знаю, хочет он этого, или не хочет. Ни одной фразы в защиту Путина просто не существует.

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    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія НАТО Путін путінський режим
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    Більшість українців підтримують вступ в НАТО – це заслуга Путіна