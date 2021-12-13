Чому Україну не чекають у НАТО? Експосол США в Росії розкрив правду

На думку дипломата, справа у безпідставних надіях Заходу на діалог із Москвою

Адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена ставить на меті побудувати передбачувані відносини з Росією. Саме через це процес руху України до НАТО наразі просувається дуже повільно. Таку думку в інтерв’ю Українській правді висловив експосол США в Росії, професор Стендфордського університету Майкл Макфол.

При цьому, на думку Макфола, ці намагання США є хибними і навряд принесуть результат. «Ми бачимо, що це малоймовірно. І якщо це неможливо, припиніть витрачати на це свій час!», – наголосив посол.

Майкл Макфол також пояснив, що у поточній ситуації варто робити Україні. «Перше, Україна має задіяти всі свої ресурси для того, щоб обороняти себе. Я би хотів більше військової допомоги від Туреччини, від США. Якщо ми говоримо, що не хочемо обороняти Україну, і Байден дав зрозуміти це, дайте змогу українцям захищати себе. Джавеліни не можуть атакувати Москву, давайте будемо чесними! Друге, Україна має робити необхідні реформи для того, щоб відповідати усім вимогам приєднання до НАТО. Замість того, щоб запитувати про можливість приєднання, робіть речі, які необхідні. І потім це буде додатковим тиском на НАТО щодо членства України. І третє, найважливіше. Головна загроза для Путіна не НАТО, а українська демократія. Для того, щоб стримувати Путіна, потрібно поглиблювати демократію в Україні», – пояснив Макфол.

Також дипломат наголосив, що владі та іноземним партнерам України наразі варто зосередитися на її економічному зростанні. Для цього варто би було розробити конкретний покроковий план.

Раніше повідомлялося, що Росія анонсувала нові переговори Путіна та Байдена.

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