Це російсько-українська війна: Орбан у прощальному листі до Меркель згадав про Україну

Віктор Орбан має репутацію відверто проросійського політика

У понеділок, 6 грудня, на офіційному сайті прем’єр-міністра Угорщини з’явився лист за підписом Віктора Орбана, в якому той візійно описував співпрацю Угорщини та власні політичні відносини з Ангелою Меркель за 16 років її перебування на посаді канцлерки Німеччини, з якої вона йде 8 грудня. Про це пише infopost.media.

У цьому не надто довгому листі Віктор Орбан описує ключові віхи співпраці з Ангелою Меркель, і серед них називає фінансову кризу 2010 року, звісно ж міграційну кризу 2015-го, а також війну в Україні.

Більше того, чи не вперше у своєму житті Віктор Орбан публічно назвав ситуацію в Україні «російсько-українською війною».

«Ми разом працювали над тим, щоб впоратися з фінансовою кризою 2010 року, боролися за Європейський Союз і безпорадно спостерігали за початком трагічної для Європи російсько-української війни», – цитата з листа.

Ні про яку помилку в перекладі чи випадковість йтися не може, адже цей лист одночасно було опубліковано також англійською та німецькою мовою, і в цих версіях також використовується формулювання відповідно «the Russian-Ukrainian war» та «russisch-ukrainischen Kriegs».

Віктор Орбан має репутацію відверто проросійського політика, не приховує своєї зацікавленості в тісних відносинах із Москвою та не цурається дружби з Путіним. Віктор Орбан раніше не називав ситуацію в Україні війною, а тим паче російсько-українською війною.

Цьогоріч у липні міністр МЗС Угорщини Пийтер Сійярто в якості голови комітету міністрів Ради Європи відвідав разом із українським колегою Дмитро Кулебою зону ООС на сході України, на власні очі побачивши масштаби війни та ситуацію на передовій. Опісля Сійярто назвав КПВВ у Станиці Луганській «одним із найсумніших місць у Європі».

Однак Угорщина продовжує наполягати на тому, що продовжить блокувати зближення України з ЄС і НАТО допоки угорській громаді України не повернуть її мовні та освітні права, які начебто були відібрані після ухвалення нового українського освітнього та мовного законодавства.

Нагадаємо, Зеленський вперше поговорив з прем'єром Угорщини та запросив його в Україну.

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