Ультиматум Росії – свідчення провалу Кремля

Звичайно, цей ультиматум буде відкинутий цивілізованим світом

Звичайно, цей ультиматум буде відкинутий цивілізованим світом

Переговори Путіна з Байденом пройшли не так, як хотів лідер РФ

Путін загнав себе у цугцванг, висунувши ультиматум Заходу. І тепер Росії доведеться або остаточно відступитися від України, або зробити останній крок у прірву.

Адже вимоги до США і НАТО, які оприлюднив Кремль на сайті МЗС РФ, неможливо виконати навіть теоретично, оскільки це означатиме політичний крах Альянсу та усього Заходу.

Дезавуювання рішення Бухарестського саміту 2008 року про перспективи членства України та Грузії у НАТО означатиме, що відтепер політику Альянсу визначатиме Кремль.

Юридичне закріплення гарантій нерозміщення з боку США та НАТО ударних систем озброєння у країнах, що межують з РФ, позбавить ці держави суверенності.

І це стосується не тільки України та Грузії, а і Азербайджану, де знаходиться турецьке озброєння, і навіть членів НАТО – країн Балтії та Польщі.

Ультиматум Росії свідчить про те, що переговори Путіна з Байденом виявилися провальними для Кремля. Тепер у Москві, схоже, прийняли якесь кінцеве рішення щодо подальших дій. І висунення такого ультиматуму не обіцяє світу нічого хорошого.

Звичайно, цей ультиматум буде відкинутий цивілізованим світом. А тому сподіваймося на краще, але готуймося до гіршого. До оборони.

Джерело: блог Єгора Чернєва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.