Україна не дозволить Росії зашкодити постачанню зброї, – Кулеба

Росія намагається перешкодити надходженню зброї від міжнародних партнерів ракетними обстрілами

На сьогодні Росія намагається зупинити постачання зброї в Україну будь-якими методами. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Зокрема Росія намагається перешкодити надходженню зброї від міжнародних партнерів ракетними обстрілами або дезінформацією про зловживання нею.

«Росія знає, що її агресія зазнає великого провалу, якщо продовжиться постачання зброї в Україну. Завдання номер один для Росії – зупинити поставки – чи то ракетними ударами по логістиці, чи то дезінформацією про ймовірне зловживання зброєю в Україні. Ми не дозволимо жодному із цих зусиль увінчатися успіхом», – зазначив глава української дипломатії.

Нагадаємо, 29 липня Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило інформацію про передачу Україні танків Т-72. Точну кількість переданих машин відомство не назвало. Проте, відомо, що в арсеналі армії країни є 31 танк такого типу.

Найцікавіше то, що ці танки Північній Македонії у 2000 році передала Росія. А тепер вони будуть допомагати ЗСУ знищувати російських загарбників.

Разом з тим Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси та сучасні литовські антидрони.

Також міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін обговорив із головою Міноборони України Олексієм Резніковим результати останньої зустрічі у форматі «Рамштайн». Ллойд запевнив, що США працюють над тим, щоб якнайшвидше доставити в Україну додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи Himars для протидії російській агресії.