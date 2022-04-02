Україна погодиться лише на перемогу – Зеленський в інтерв'ю Fox News

«Ми не торгуємо своєю територією»

Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Він підкреслив, що для України є лише одне прийнятне закінчення війни – перемога.

Глава держави запевнив, що питання про те, щоб віддати ворогу українські території навіть «не обговорюється». Це інтерв'ю опублікували уночі проти 2 квітня.

Президент підкреслив, що перемога правди буде буде перемогою України та українців. Втім, наразі питання полягає у тому, коли та як закінчиться війна, яку розв'язала проти нас Росія.

«Це глибоке питання. Це болюче питання. Крім перемоги, український народ не погодиться з жодним результатом», – наголосив Зеленський.

Також президент висловився про позицію з питань майбутнього договору про гарантії безпеки і щодо НАТО, і зауважив, що «червоними лініями» в переговорах з країною-агресором про припинення вогню є територіальна цілісність України.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи готовий президент йти на територіальні поступки Росії заради підписання мирної угоди Зеленський сказав, що цього не буде.

«Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється», – заявив він.

Зеленський сказав, що Україна очікує від «провідних країн» світу зобов'язань, що безпека нашої держави буде захищена договором.

Також він підтвердив впевненість у тому, що Україна буде вигідним доповненням до НАТО.

«Нам складно говорити про НАТО, тому що НАТО не хоче нас приймати. Я думаю, що це помилка, тому що, якщо ми вступимо в НАТО, ми зробимо НАТО набагато сильніше. Ми не слабка держава. Ми не пропонуємо зробити нас сильнішими за рахунок НАТО... ми доповнення, ми локомотив», – сказав глава держави.

Зеленський додав, що в розмові з президентом США Джо Байденом сказав американському лідеру, що хотів би включення Штатів до договору про гарантії безпеки, який забезпечить довгострокову підтримку України для усунення можливості повторного вторгнення Росії в майбутньому. Американський колега тоді заявив, що США «розглядають цю пропозицію».

Нагадаємо, у нічному зверненні 2 квітня Зеленський наголосив, що Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем.

Також глава держави звернувся до зрадників: «гауляйтери» можуть робити прописку у Ростові.

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