Зеленський привітав мусульман із Рамаданом

«Щиро бажаю усім миру»

Мусульмани 2 квітня зустрічатимуть священний місяць Рамадан. Президент Володимир Зеленський привітав їх та побажав усім миру. Про це він сказав у своєму нічному відеозверненні.

«Щирі молитви, взаємне прощення та добрі вчинки характеризують цей місяць. Але в Україні (до цього – ред.) доєднується ще одна чеснота – вірність товаришам і своєму народу в боях. У боях за свободу України», – зауважив Зеленський.

Він додав, що українці воюють з російськими окупантами за незалежність і обов'язково переможуть.

«Обов'язково доб'ємося миру. Для всієї нашої землі. Щиро бажаю миру! Усім. Всій Україні! Всім людям світу. Слава Україні!», – підсумував президент.

Також Зеленський нагородив військовослужбовців Держслужби спецзв'язку.

А ще глава держави звернувся до зрадників: «гауляйтери» можуть робити прописку у Ростові.

Читайте також: