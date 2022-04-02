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    Події в Україні

    Зеленський привітав мусульман із Рамаданом

    Українські мусульмани разом з усіма мусульманами світу зустрічатимуть священний місяць Рамадан&nbsp;&ndash; президент - Зеленський привітав мусульман із Рамаданом

    Українські мусульмани разом з усіма мусульманами світу зустрічатимуть священний місяць Рамадан – президент

    фото: Офіс президента

    «Щиро бажаю усім миру»

    Мусульмани 2 квітня зустрічатимуть священний місяць Рамадан. Президент Володимир Зеленський привітав їх та побажав усім миру. Про це він сказав у своєму нічному відеозверненні.

    «Щирі молитви, взаємне прощення та добрі вчинки характеризують цей місяць. Але в Україні (до цього – ред.) доєднується ще одна чеснота – вірність товаришам і своєму народу в боях. У боях за свободу України», – зауважив Зеленський.

    Він додав, що українці воюють з російськими окупантами за незалежність і обов'язково переможуть.
    «Обов'язково доб'ємося миру. Для всієї нашої землі. Щиро бажаю миру! Усім. Всій Україні! Всім людям світу. Слава Україні!», – підсумував президент.

    Також Зеленський нагородив військовослужбовців Держслужби спецзв'язку.

    А ще глава держави звернувся до зрадників: «гауляйтери» можуть робити прописку у Ростові.

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    Теги: росія окупанти війна незалежність українці мусульмани Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський привітав мусульман із Рамаданом