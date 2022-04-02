«Гауляйтери» можуть робити прописку у Ростові – глава держави до зрадників
Відповідальність за колаборацію невідворотна
Дуже нерозумний першоквітневий жарт окупанти зіграли з деякими мешканцями південних районів України, куди російські війська тимчасово зайшли.Там призначають «гауляйтерів» – якихось тимчасових керівників. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні.
Росіяни погрожують працівникам підприємств і органів влади – щоб співпрацювали з цими обманутими призначенцями.
«Моє повідомлення для них просте: відповідальність за колаборацію невідворотна. Завтра чи післязавтра – це питання другорядне. Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлена. Тому кожен, хто пішов у «гауляйтери», може вже робити собі прописку десь у Ростові. А за співпрацю з ними чи з окупантами напряму будуть проблеми. Це останнє попередження», – сказав президент.
Нагадаємо, рашисти призначили в окупованій Каховці свого «гауляйтера».
Раніше заступниці голови Бердянської РДА оголосили підозру в держзраді.
Як відомо, Рада схвалила закон про націоналізацію майна колаборантів і росіян.