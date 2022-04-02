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    Події в Україні

    «Гауляйтери» можуть робити прописку у Ростові – глава держави до зрадників

    Зеленський пригрозив тим, хто піде на співпрацю з ворогом - «Гауляйтери» можуть робити прописку у Ростові – глава держави до зрадників
    Зеленський пригрозив тим, хто піде на співпрацю з ворогом
    фото: Офіс президента

    Відповідальність за колаборацію невідворотна

    Дуже нерозумний першоквітневий жарт окупанти зіграли з деякими мешканцями південних районів України, куди російські війська тимчасово зайшли.Там призначають «гауляйтерів» – якихось тимчасових керівників. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні.

    Росіяни погрожують працівникам підприємств і органів влади – щоб співпрацювали з цими обманутими призначенцями.

    «Моє повідомлення для них просте: відповідальність за колаборацію невідворотна. Завтра чи післязавтра – це питання другорядне. Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлена. Тому кожен, хто пішов у «гауляйтери», може вже робити собі прописку десь у Ростові. А за співпрацю з ними чи з окупантами напряму будуть проблеми. Це останнє попередження», – сказав президент.

    Нагадаємо, рашисти призначили в окупованій Каховці свого «гауляйтера».

    Раніше заступниці голови Бердянської РДА оголосили підозру в держзраді.

    Як відомо, Рада схвалила закон про націоналізацію майна колаборантів і росіян.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    «Гауляйтери» можуть робити прописку у Ростові – глава держави до зрадників