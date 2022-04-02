«Гауляйтери» можуть робити прописку у Ростові – глава держави до зрадників

Зеленський пригрозив тим, хто піде на співпрацю з ворогом

Відповідальність за колаборацію невідворотна

Дуже нерозумний першоквітневий жарт окупанти зіграли з деякими мешканцями південних районів України, куди російські війська тимчасово зайшли.Там призначають «гауляйтерів» – якихось тимчасових керівників. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні.

Росіяни погрожують працівникам підприємств і органів влади – щоб співпрацювали з цими обманутими призначенцями.

«Моє повідомлення для них просте: відповідальність за колаборацію невідворотна. Завтра чи післязавтра – це питання другорядне. Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлена. Тому кожен, хто пішов у «гауляйтери», може вже робити собі прописку десь у Ростові. А за співпрацю з ними чи з окупантами напряму будуть проблеми. Це останнє попередження», – сказав президент.

Нагадаємо, рашисти призначили в окупованій Каховці свого «гауляйтера».

Раніше заступниці голови Бердянської РДА оголосили підозру в держзраді.

Як відомо, Рада схвалила закон про націоналізацію майна колаборантів і росіян.

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