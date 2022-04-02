Суцільна катастрофа й дуже багато небезпек – Зеленський про звільнені території

ЗСУ на півночі «обережно просуваються», а на півдні ситуація вкрай складна

На півночі нашої країни триває відхід окупантів. Повільний, але помітний. Десь їх виганяють з боями. Десь вони самі залишають позиції. Після них – суцільна катастрофа й дуже багато небезпек. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні.

«Перше – бомбардування можуть тривати. Друге – вони мінують всю цю територію. Мінують будинки, мінують техніку, навіть тіла убитих людей. Дуже багато розтяжок, дуже багато інших небезпек... Ми просуваємося вперед. Просуваємося обережно. І кожен, хто повертається на цю територію, також має бути дуже обережним!», – наголосив Зеленський.

Ще неможливо повертатися до звичайного життя, треба чекати, коли земля буде розмінована. Чекати, коли можна буде запевнити вас, що нові обстріли неможливі.

«На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною. Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємося до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості – як внутрішні, так і зовнішні», – розповів глава держави.

Нагадаємо, вчора військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото).

Також на Київщині ЗСУ звільнили селище Бородянка.

А ще міський голова Бучі підтвердив визволення міста від російських окупантів.

Тим часом окупанти використовують українських дітей як живий щит – розвідка.

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