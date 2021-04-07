Кулеба назвав умову для початку війни на Донбасі

КУлеба підкреслив, що Україна відкриє вогонь на Донбасі тільки в тому випадку, якщо буде існувати загроза атаки на українських військових

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не хоче війни на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю французькій газеті Libération.

«Я хочу бути абсолютно зрозумілим: Україна не хоче війни. Ми не шукаємо ескалації, ми прагнемо політичного та дипломатичного вирішення цього конфлікту», – заявив глава українського МЗС.

Він зазначив, що Україна відкриє вогонь на Донбасі тільки в тому випадку, якщо буде існувати загроза атаки на українських військових.

«Ми відкриватимемо вогонь лише в тому випадку, якщо на місцях є загроза для наших військ або якщо вони зазнають нападу. Ми були раді всебічному припиненню вогню, введеному 27 липня 2020 року. До грудня воно працювало добре, але потім у Москві щось змінилося. Що стосується нас, то ми не проводимо жодного підкріплення з метою початку наступу, крім звичайних військових ротацій. Але якщо когось із наших вбивають, ми маємо право захищатися», – підкреслив Кулеба.

За даними розвідки, Росія нарощує сили окупаційних військ на Донбасі.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українських кордонів та збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню на Донбасі.

6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі.

Українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі.