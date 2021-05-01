Недостатньо жорстка реакція партнерів України на російську «паспортизацію» Донбасу була помилкою – Кулеба

Росія отримала можливість заявляти про своє право «захищати» Донбас

Недостатньо жорстка реакція на паспортизацію Росією жителів окупованих районів Донбасу є помилкою партнерів України, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони недостатньо жорстко з самого початку відреагували на початок «паспортизації»... Я нікого не звинувачую. Таке життя. Тобто не поставилися достатньо серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Як ви розумієте, у нас фізично можливостей впливати на роздачу паспортів на окупованих територіях Донбасу дуже мало, але жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії суттєво пригальмував би. Оскільки такого тиску не було, були лише слова, то Росія поставила там конвеєр із роздачі паспортів», – зазначив Кулеба в інтерв'ю «Радіо Свобода».

У результаті цього, наголосив міністр, Росія отримала можливість заявляти про своє право «захищати» Донбас, оскільки там проживають громадяни РФ.

«А тепер ми чуємо заяви Козака (представник Росії в групі радників лідерів країн «нормандського формату» Дмитро Козак, – ред.), як під час останнього загострення, що ми будемо вимушені захищати Донбас, тому що там живуть російські громадяни. Це конкретний результат цієї «паспортизації», – заявив Кулеба.

Як повідомлялося, щонайменше 400 тис. жителів тимчасово окупованих частин Луганської і Донецької областей отримали російські паспорти.

Раніше Дмитро Кулеба підтримав рішення Європарламенту про схвалення резолюції щодо Росії. Резолюція закликає вжити щодо Росії низки заходів у разі її вторгнення в Україну.

Також глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував можливість створення у Росії аналога SWIFT.

26 квітня найбільша фракція Європейського парламенту – Європейська народна партія – запропонувала відключити Росію від SWIFT.

SWIFT – міжнародна система передачі інформації та здійснення платежів між банками. До неї підключено понад 11 тисяч великих організацій у 200 країнах. Росія на сьогодні є одним з найактивніших учасників системи.