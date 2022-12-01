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Франція з партнерами готує спецтрибунал для Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Франція з партнерами готує спецтрибунал для Росії
фото: cyprus-daily.news

МЗС Франції наголосило, що покарання за злочини, скоєні РФ в Україні, є для Франції пріоритетом

Франція розпочала роботу з міжнародними партнерами, в тому числі з Україною, над пропозицією створити спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії. Про це повідомляє пресслужба МЗС Франції.

У відомстві наголосили, що покарання за злочини, скоєні РФ в Україні, є для Франції пріоритетом. «Ми мобілізувалися на підтримку як української системи правосуддя, так і Міжнародного кримінального суду, які мають право проводити неупереджені та незалежні розслідування, щоб винні в цих злочинах були притягнуті до відповідальності», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що почали працювати з європейськими та українськими партнерами над пропозицією створити спеціальний трибунал для злочинів російської агресії в Україні.

«Як підкреслює президентка Європейської комісії фон дер Ляєн, ітиметься про досягнення максимально широкого консенсусу в міжнародній спільноті», – зазначили в МЗС Франції.

Париж також підтвердив своє бажання поглибити спільну роботу з Києвом у боротьбі з безкарністю під час візиту до МЗС Франції 29 листопада спеціального представника України Антона Кориневича.

Як повідомлялося, міністри юстиції G7 у Берліні обговорили воєнні злочини РФ.

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Теги: правосуддя розслідування трибунал Франція росія

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