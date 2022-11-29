Франція надала Україні реактивну систему залпового вогню

Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога

Крім техніки, отримаємо також €100 млн

До України прибула реактивна система залпового вогню (РСЗВ) LRU. Її передала Франція. Про це повідомляє у Twitter глава Міноборони Олексій Резніков.

«Четвертий брат Long Hand Family (зазвичай так називають далекобійні системи – ред.), LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона», – написав він.

А додаткові €100 млн від Франції направлять до загального фонду державного бюджету, повідомили у Мінфіні.

«Вони дозволять і надалі підтримувати ефективність державного управління, а також забезпечувати першочергові видатки держбюджету в умовах боротьби з агресором», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначимо, раніше Франція доставила Україні дві РСЗВ LRU (Французька модернізація РСЗВ M270). Ця РСЗВ, як і MARS II є європейським варіантом M270A1. Пускові установки оснащені Європейською системою управління вогнем (EFCS), розробленою Airbus Defense and Space. Залежно від модифікації, LRU має дальність польоту снарядів не менше 80-85 км. Супутникова система навігації та управління гарантує високу точність влучення.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від Франції чергову партію військової допомоги, до якої увійшли дві батареї зенітно-ракетних комплексів Crotale та дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Крім того, стало відомо, що Україна отримала 30 бойових машин піхоти від Словаччини.