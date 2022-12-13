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Спецоперація в енергетиці. Як Україна помститься Росії

Енергетична безпека
Віталій Тараненко glavcom.ua
Спецоперація в енергетиці. Як Україна помститься Росії
Впливові росіяни володіють «Рівнеобленерго», «Житомиробленерго», «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго» і «Чернівціобленерго»
ілюстративне фото

Держава готова взяти під повний контроль енергетичні компанії, які свого часу скупили росіяни

Українська влада під час повномасштабної війни започаткувала процеси, які у мирний час спровокували б гучний міжнародний скандал. Держава взялась фактично за націоналізацію тих секторів енергетики, які свого часу опинилися у руках російського, або ж пов’язаного, на думку правоохоронців, із Росією бізнесу. Почали із газового ринку. Наприкінці цієї весни суд арештував, а потім передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем. «Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії», – так пояснило ситуацію Державне бюро розслідувань.  Мова про руйнування газової монополії підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа, якого Україна підозрює у співпраці з Росією. Далі арештовані пакети акцій облгазів Фірташа мають інтегруватися в новостворену «нафтогазівську» компанію «Газорозподільні мережі України». Її очолив Денис Миргородський, який немає досвіду ані в газовій сфері, ані в енергетиці. Він –  адвокат, відомий тим, що захищав банкірів-фігурантів розслідування Європейського центробанку щодо відмивання грошей. При цьому одна з компаній самого Миргородського засвітилася у розслідуванні СБУ про діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом в понад 500 млн грн.

Ближче до зими подібні процеси «консолідації» зафіксовані і в електроенергетиці. Кабінет міністрів створив акціонерне товариство «Українські розподільні мережі». Статутний капітал нової організації, за пропозицією Міністерства енергетики, сформовано за рахунок державний пакетів акцій «Хмельницькобленерго» і «Миколаївобленерго». Далі профільне міністерство має затвердити статут товариства, утворити його органи управління і обрати членів наглядової ради та голову. Цим вичерпується публічна інформація про нову структуру.

За даними ж джерел «Главкома», товариство «Українські розподільні мережі» може також забрати під свій контроль ті українські обленерго, якими нині володіють впливові росіяни.

«Обленерго працюють, як партизани»

У структурі «Миколаївобленерго» і «Хмельницькобленерго», з яких сформовано нове акціонерне товариство, держава має 70% акцій. Ці пакети давно виставляються на приватизацію, але уряд у розпал війни відтермінував продаж до 2023 року. Один із керівників обленерго, яке вже влилося в «Українські розподільні мережі», у розмові з «Главкомом» запевнив, що для нього таке рішення уряду стало несподіванкою. «Що буде далі, чесно не знаю. Самому цікаво. Це ж наше майбутнє», – зазначив він.

У свою чергу ексміністр енергетики Іван Плачков бачить логіку в діях Кабміну: «В Україні обленерго працюють, як партизани, – незрозуміло, хто кому підпорядкований. Одні – Фонду держмайна, інші – Міністерству економіки тощо. У теперішніх умовах енергетика повинна бути з чіткою організаційною структурою», – зазначив він у коментарі «Главкому»

Такої ж думки притримується експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, в умовах війни чим більш керованими будуть оператори системи розподілу електричної енергії, тим краще. Адже поняття непорушності ринкових відносин за нинішніх обставин відходить на другий план. Натомість затребуваним стає чіткий контроль над об’єктами енергетики і їх здатність до швидкого відновлення після терористичних ударів росіян.

«Маю припущення. «Хмельницькобленерго» і «Миколаївобленерго» розподіляють електричну енергію, яка надходить із атомних станції, котрі розташовані на території вказаних областей. У разі виникнення аварійної ситуації, «Українські розподільні мережі» як центр управління двома обленерго, зможе оперативно вирішити цю проблему. Якщо рухатися за цією логікою, то до вказаних обленерго варто включити, щонайменше, «Рівнеобленерго», – поділився своїми міркуваннями з «Главкомом» Геннадій Рябцев.

Які обленерго контролюють росіяни

За роки незалежності левова частина енергетичного сектора України опинилася у приватних руках. За даними відкритих джерел, пальму першості утримує ДТЕК Ріната Ахметова, холдинг контролює майже половину розподілу електроенергії країни (олігарху належить 100% ДТЕК Київські регіональні електромережі, ДТЕК Донецькі електромережі і ДТЕК Київські електромережі; 77% – ДТЕК Дніпровські електромережі; 72% – ДТЕК Одеські електромережі; «Кіровоградобленерго» – 24,5%; 7% – «Хмельницькобленерго»). На другому місці держава в особі Фонду держмайна і Міненерго, контролює понад 20% розподілу («Черкасиобленерго» – 71%; «Миколаївобленерго» – 70%; «Хмельницькобленерго» – 70%; «Харківобленерго» – 65%; «Запоріжжяобленерго» – 60%; «Тернопільобленерго» – 51%; ДТЕК Одеські електромережі – 25%; «Сумиобленерго» – 25%).

Близько 10% розподільчих потужностей – у портфелі групи з російським корінням VS Energy («Херсонобленерго» – 100%; «Чернівціобленерго» – 98%; «Житомиробленерго» – 95%; «Рівнеобленерго» – 83%; «Кіровоградобленерго» – 73%; «Миколаївобленерго» – 16%).

Підконтрольні росіянам «Рівнеобленерго», «Житомиробленерго», «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Чернівціобленерго» зі зрозумілих причин у «чорному списку» українських правоохоронців. Наприкінці листопада там відбулися обшуки СБУ у рамках кримінального провадження за десятьма статтями Кримінального кодексу України, серед яких фінансування тероризму, створення злочинної організації, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

СБУ провела обшуки на обленерго, які контролюють росіяни
СБУ провела обшуки на обленерго, які контролюють росіяни
фото з сайту СБУ

Також у листопаді Печерський райсуд Києва арештував контрольні пакети акцій «Житомиробленерго», «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Чернівціобленерго» та «Рівнеобленерго». Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ «ВС Груп Менеджмент», нідерландські «ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.» і Washington Holdings B.V., об’єднанні в групу VS Energy. Формальними бенефіціарами записані Марина Ярославська, Олег Сізерман (Німеччина), Валтс Вігантс, Віліс Дамбінс та Артурс Альтбергс (Латвія).

Спецоперація в енергетиці. Як Україна помститься Росії фото 1
дані Youcontrol

До речі, пані Ярославська є дружиною власника російського футбольного клубу ЦСКА Євгенія Гінера. Вігантс та Дамбінс, як свідчить архів документів Panama Papers, є довіреними особами колишнього віцеспікера Держдуми Росії Олександра Бабакова.

Отже, росіяни Гінер та Бабаков є, по суті, справжніми власниками п’яти українських обленерго. Окрім них, інтерес у цих обленерго має представник криміналітету РФ, так званий злодій у законі Міша Лужнецький – Михайло Воєводін. Як заявляв нардеп із президентської партії Андрій Герус, у 2020 році Воєводін викупив у Євгена Гінера і Олександра Бабакова частки в групі VS Energy, що має активи в Україні в енергетичному, готельному, металургійному і фінансовому бізнесі.

Євгеній Гінер з дружиною Мариною Ярославською
Євгеній Гінер з дружиною Мариною Ярославською
фото з відкритих джерел

За версією слідства, згадані росіяни фінансують виготовлення товарів військового призначення, чим створюють загрозу обороноздатності та економічній безпеці України. Окрім частки на українському енергоринку вони володіють активами в анексованому Криму та на території країни-агресора.

Треба наголосити, що в Україні Гінер, Бабаков і Воєводін – під санкціями.

У бесіді з «Главкомом» народний депутат від «Батьківщини» і перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко підтвердив: за аналогією з облгазами, держава почала збирати під одним дахом обленерго. «Ймовірно, насамперед влада намагатиметься передати в управління АТ «Українські розподільні мережі» заарештовані корпоративні права обленерго, які контролюються росіянами. Не виключено, що можуть запустити процеси приватизації або реприватизації обленерго. Усе залежатиме від професійної здатності посадовців Міністерства енергетики навести порядок у галузі», – зазначив політик.

Кучеренко нагадав, що у 2005-2006 роках Кабмін створив національну акціонерну компанію, яка також мала намір сконцентрувати в одних руках обленерго. Але з цього тоді нічого не вийшло.

«Треба бачити загальну модель управління. Щоб у підсумку не вийшло так, що новостворене підприємство очолить людина, котра рулитиме фінансовими потоками, прикриваючись війною», – застеріг обранець.

Колишній міністр енергетики Юрій Продан також вважає, що «Українські розподільні мережі» мають зайнятися обленерго, які через офшорні компанії контролюють впливові росіяни. Що стосується «Хмельницькообленерго» та «Миколаївобленерго», з яких сформували статутний капітал нової компанії, то держава, припустив ексурядовець, спробує забрати також і міноритарні пакети, якими у цих обленерго володіють  громадяни Росії.

Разом з тим, Продан вважає запізнілим, щонайменше, на вісім років процес створення акціонерного товариства «Українські розподільні мережі». «Безумовно, енергетичні активи, які розміщені на території України і контролюються громадянами держави-агресора, треба повертати у власність України. Цей процес необхідно було запускати ще 2014 року. Нині ж головне, щоб новоствореним підприємством «Українські розподільні мережі» керували професійні кадри. Варто відмовитися від створення наглядових рад, які гальмують оперативне ухвалення рішень під час війни. За аналогією військових – у них же немає наглядових рад? Там усе чітко структуровано і відповідні накази миттєво доводяться до військових частин», – наголосив Юрій Продан у коментарі «Главкому».

Ексміністр Плачков теж наполягає: енергетика – це галузь №1, де треба наводити порядок.

«Уявіть ситуацію: ракетні удари російської армії руйнують розподільчі мережі на території України, а вони належать обленерго, власниками яких є… громадянин Росії. Персонал компанії – український, патріотично налаштований. Однак усі рішення ухвалює власник. Тому можуть виникати доволі непрогнозовані речі», – додав енергетик.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: Іван Плачков енергетика Кабмін держава Юрій Продан росіяни приватизація

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