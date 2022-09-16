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Як Путін та Лукашенко зустрічалися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Як Путін та Лукашенко зустрічалися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами (фото, відео)
Поведінка глави Кремля та самопроголошеного президента Білорусі розвеселила користувачів
фото: TRT 

Головною дійовою особою під час неофіційної частини саміту був президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

У четвер, 15 вересня, очільники держав, які беруть участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані, провели неформальну бесіду. Про це повідомляє видання TRT.

На опублікованому знімку, який зафіксував цю зустріч за столами із напоями та наїдками, не складно зауважити, що в центрі уваги перебуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Достатньо розкуто поводить себе поруч із турецьким лідером президент Азербайджану Ільхам Алієв. Тим часом Путін та його колега із держави-сателіта Олександр Лукашенко із захопленим виразом на обличчях слухають розповідь турецького президента.

Як Путін та Лукашенко зустрічалися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами (фото, відео) фото 1

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон, якому також випало сидіти поруч із президентом РФ, дещо відсторонився від господаря Кремля. 

Користувачі соцмереж із гумором відреагували на світлину. 

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса зауважив: «видно, хто головний, а хто ху@ло і просто присів на крайошку».

Як Путін та Лукашенко зустрічалися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами (фото, відео) фото 2

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав: «Путін сьогодні на краєчку дивана, завтра – на лаві підсудних Міжнародного трибуналу...».

Політик Руслан Рохов прокоментував так: «Сидять якось автократи, розповідають анекдоти. І тут альфасамець каже: «А хочете я вам розкажу анекдот про Нагірний Карабах?...Ліва рука йому й каже: «Тільки не згадуй про гарантії безпеки від ОДКБ, бо мене розірве на друзки». 

Журналіст Михайло Ткач пожартував про жестикуляцію Лукашенка: «Мало хто знає що Лукашенко – це ще й підстаканник Путіна».

Як Путін та Лукашенко зустрічалися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами (фото, відео) фото 3

Медіааналітик та політолог Назар Приходько вважає, що «реальний геополітичний розклад сил у регіоні чітко продемонстровано на світлині».

Блогер Дмитро Сіманський написав: «Вечірнє фото – диктатори травлять анекдоти. Зверніть увагу, як путін радісно гигикає Ердогану».

Як Путін та Лукашенко зустрічалися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами (фото, відео) фото 4

Крім того, не обійшлося й без мемів.

2 фото
На весь екран

Ще більш промовистим виявилося відео із прогулянки учасників саміту нещодавно побудованою частиною міста Самарканд. Камери зафіксували спробу Лукашенка зав’язати розмову із лідером Таджикистану, але президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв припинив його балаканину. Лукашенку довелося плентатися позаду лідерів центральноазійських держав, супроводжуючи Путіна, якого теж обділили увагою. 

Нагадаємо, у місті Самарканд в Узбекистані, де триває саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), не надто шанобливо зустріли самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган Олександр Лукашенко путін президент відео

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