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Вдавлювався в стільчик, ледве говорив: виступ Путіна спантеличив соцмережі (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вдавлювався в стільчик, ледве говорив: виступ Путіна спантеличив соцмережі (відео)
Поза глави Кремля була напруженою
скріншот із відео

 
Останнім часом ходили чутки, що в президента РФ серйозні проблеми зі здоров'ям  

Кремлівський диктатор Володимир Путін 5 вересня прибув із робочим візитом на Камчатку, де зустрівся із учасниками молодіжного форуму «Екосистема. Заповідний край». Там він відповідав на питання учасників форуму, однак вигляд під час спілкування мав вкрай нездоровий.

Судячи з кадрів, Путін говорив із зусиллями, переривчастим голосом, а ще затинався. Також робив дивні метушливі рухи руками та ногами, крутився на стільці, немов шукаючи собі місця.  

Коментатори у мережі зауважили, що диктатор «зовсім здав» і наче не міг знайти собі місця на стільці.

Вдавлювався в стільчик, ледве говорив: виступ Путіна спантеличив соцмережі (відео) фото 1

Однак це не зашкодило Путіну почастувати слухачів казками про «націоналістичний режим у Києві» та улюбленою байкою пропагандистів про «розбомблений Донбас». Також буцімто Росія прагнула вирішити ситуацію мирно, однак зусилля «миротворців» не оцінили. 

Нагадаємо, також Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео).

Раніше, 1 вересня кремлівський диктатор Володимир Путін виступав перед дітьми в Калінінграді. Під час відкритого уроку із назвою «Розмова про важливе» президент РФ заявив школярам, що «працьовитість – це окремий талант, а не просто гумова попа».

Також раніше російський диктатор Володимир Путін побував із робочою поїздкою у Калінінграді. Там він «поспілкувався із жителями регіону». При цьому спілкування виглядало досить кумедно.

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Теги: росія Донбас путін диктатор відео

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