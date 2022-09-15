Величезний стіл і розмови про Україну: Путін зустрівся з лідером Китаю

Путін та Сі Цзіньпін зустрілися особисто вперше від початку вторгнення РФ в Україну

Лідери Китаю та Росії зустрілися у місті Самарканд в Узбекистані

В рамках візиту до Узбекистану очільник Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перша особиста зустріч лідерів двох держав від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Reuters.

Під час зустрічі Путін похвалив китайського лідера за його «збалансовану» позицію щодо війни проти України та заявив, що розуміє «питання та стурбованість із цього приводу».

«Ми розуміємо ваші питання та стурбованість із цього приводу. Під час сьогоднішньої зустрічі ми, звичайно, пояснимо нашу позицію», – сказав Путін.

Російський диктатор також заявив китайському лідеру, що Москва підтримує політику Пекіна «одного Китаю» і виступає проти «провокацій» США у Тайванській протоці.

Як видно на оприлюднених кадрах із зустрічі, президент держави-агресорки Росії уже традиційно тримає китайську делегацію на значній відстані. Користувачі соцмереж висміяли великий стіл, за яким зібралися російська та китайські делегації на чолі з лідерами країн. Посередині овального столу предмет, прикрашений штучними квітами, який своїм виглядом дуже нагадує труну.

Зазначимо, що у місті Самарканд в Узбекистані триває саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Також уже відбулася тристороння зустріч Путіна, Сі Цзіньпіна та президента Монголії Ухнагійн Хурелсуха. Для цієї зустрічі також було обрано зал з великим столом, який дозволяв зберігати значну дистанцію між переговорниками.

Нагадаємо, раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін побував з робочим візитом у Казахстані. Поїздка до Казахстану стала першою для китайського лідера із січня 2020 року, тоді лідер Китаю побував у М'янмі.

Також повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін імітує бурхливу міжнародну діяльність. Зокрема, він провів зустрічі з президентами Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і лідером Киргизстану Садиром Жапаровим. Під час зустрічі з Бердимухамедовим Путін, здається з кадрів, не міг знайти собі місця і робив дивні рухи ногами.