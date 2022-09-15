Путін на зустрічі з президентом Туркменістану робив дивні рухи (відео)
Кремлівський диктатор створює видимість активної міжнародної співпраці
Президент РФ Володимир Путін імітує бурну міжнародну діяльність. Зокрема, він провів зустрічі з президентами Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і лідером Киргизстану Садиром Жапаровим.
Під час зустрічі з Бердимухамедовим Путін, здається з кадрів, не міг знайти собі місця і робив дивні рухи ногами.
Президент Туркменістану теж нервував і навіть впустив свій папірець із промовою.
А от лідер Киргизстану на зустріч запізнився і змусив главу Кремля чекати його.
Нагадаємо, раніше виступ Путіна, під час якого він вдавлювався в стільчик і ледве говорив, спантеличив соцмережі (відео).
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