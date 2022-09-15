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Путін на зустрічі з президентом Туркменістану робив дивні рухи (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін на зустрічі з президентом Туркменістану робив дивні рухи (відео) 
Поведінка глави Кремля була нервовою 
скріншот із відео

Кремлівський диктатор створює видимість активної міжнародної співпраці 

Президент РФ Володимир Путін імітує бурну міжнародну діяльність. Зокрема, він провів зустрічі з президентами Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і лідером Киргизстану Садиром Жапаровим.

Під час зустрічі з Бердимухамедовим Путін, здається з кадрів, не міг знайти собі місця і робив дивні рухи ногами.

Президент Туркменістану теж нервував і навіть впустив свій папірець із промовою.

А от лідер Киргизстану на зустріч запізнився і змусив главу Кремля чекати його. 

Нагадаємо, раніше виступ Путіна, під час якого він вдавлювався в стільчик і ледве говорив, спантеличив соцмережі (відео).

Теги: путін диктатор відео

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