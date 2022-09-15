Путін на зустрічі з президентом Туркменістану робив дивні рухи (відео) 

Кремлівський диктатор створює видимість активної міжнародної співпраці

Президент РФ Володимир Путін імітує бурну міжнародну діяльність. Зокрема, він провів зустрічі з президентами Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і лідером Киргизстану Садиром Жапаровим.

Під час зустрічі з Бердимухамедовим Путін, здається з кадрів, не міг знайти собі місця і робив дивні рухи ногами.

Президент Туркменістану теж нервував і навіть впустив свій папірець із промовою.

А от лідер Киргизстану на зустріч запізнився і змусив главу Кремля чекати його.

Нагадаємо, раніше виступ Путіна, під час якого він вдавлювався в стільчик і ледве говорив, спантеличив соцмережі (відео).