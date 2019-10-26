В Україні використання електромобілів у 40 разів шкідливіше, ніж у Норвегії



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«Главком» розбирався, чому екологічність електромобілів – не завжди правдива історія

Пожвавлення на українському ринку електромобілів зростає – за дев’ять місяців 2019 року попит на транспорт з електричним мотором зріс на 42%. За даними асоціації «Укравтопром», в січні-вересні в країні було зареєстровано більш ніж 5 тис. нових електрокарів. «Главком» розбирався, чому екологічність електромобілів – не завжди правдива історія.

Вводити пільги для електромобілів в Україні почали у 2015 році. Тоді був прийнятий проєкт закону, який скасовував ввізне мито для транспорту з електричним двигуном. Автори цього проєкту стверджували, що здешевлення і, як наслідок, популяризація електромобілів дозволить, по-перше, поліпшити екологічну ситуацію в країні, по-друге, буде сприяти енергетичній незалежності. За приклад вдалої податкової політики депутати наводили Норвегію. Мовляв, тамтешній владі завдяки пільгам вдалося прищепити населенню любов до електромобілів.

Популяризація електричного транспорту в Норвегії виглядає цілком логічно. Більшість норвезької електроенергії, яку в тому числі використовують електрокари, походить з екологічно чистих джерел. Левову частку електрики в країні виробляють гідроелектростанції. А найбрудніший спосіб норвезької генерації – спалювання природного газу – також не найшкідливіший для середовища.

За даними міжнародної Організації економічної співпраці та розвитку (OECD), на кожну кіловат-годину електроенергії в Норвегії припадає менше 10 грамів викидів в еквіваленті CO2. Щоб зрозуміти, наскільки це мало, можна порівняти цей показник з Україною. Наша енергетика, за даними Світового банку, продукує приблизно в 40 разів більше викидів – 322 г/кВт*г. А це означає, що у нас використання будь яких електричних пристроїв, в тому числі й електромобілів, у 40 разів шкідливіше, ніж у Норвегії.

І щоб електричні автомобілі дійсно можна було вважати вирішенням екологічної проблеми, Україні треба переходити на екологічно чисті джерела енергії та як найскоріше відмовлятися від вугільної генерації – найбруднішого джерела, на який сьогодні в країні припадає щонайменше 25% виробництва всієї електроенергії.

Щоправда, варто зазначити: в Україні далеко не найгірші показники викидів парникових газів на кіловат-годину серед країн Європи. Наприклад, Польща, де немає жодної атомної електростанції, продукує майже 800 грамів CO2 на кВт*г. Ще гірше справи у Естонії – більш ніж 1 000 г CO2 на кожну кВт*г.

До прикладу, Nissan Leaf – найпопулярніший електромобіль в Україні – в середньому споживає 17.5 кВт*г на 100 кілометрів. Це означає, що на кожен кілометр «Ліф» витрачає лише 0.175 кВт*г. А з урахуванням викидів українських енергетиків (322 CO2/кВт*г) виходить, що опосередковані викиди електрокара складають лише близько 56 CO2 на кілометр – приблизно вдвічі менше, ніж у «найекологічного» сучасного бензинового мотору.

Тож, треба визнати: хоч електромобілі не можна вважати екологічно чистим транспортом, вони у будь-якому разі чистіші. Тим більше, якщо держава буде опікуватися модернізацією енергетики.



