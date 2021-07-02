Україна відреагувала на заяву Лукашенка про закриття кордону

Українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі

У МЗС України впевнені, що від закриття кордону постраждав би, насамперед, білоруський народ

Україна категорично відкидає закид невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України. Про це «Главкому» заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому. Очікуємо такої ж позиції від Мінська, щоб північний кордон залишався простором безпеки. Політика нашої держави спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який заслуговує на гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини та існує верховенство права», – заявив Ніколенко.

За його словами, натомість, позиціонування України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення.

«Переконані, що жодні абсурдні звинувачення та залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу та України як держави, що поважає та захищає права людей», – додав речник МЗС.

Він запевнив, що українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі.

«Від такого кроку постраждав би, насамперед, білоруський народ», – резюмував Ніколенко.

Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у п'ятницю, 2 липня, заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною.

«Величезна кількість зброї надходить із України в Білорусі. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», – сказав Лукашенко.

До слова, Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито «тане». Цікаво, що Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен».

Він додав: «Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом».

Додамо, що Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля і виступило з заявою «у зв’язку з запровадженими Європейським союзом безпрецедентними обмежувальними заходами стосовно Білорусі».

Раніше Рада Євросоюзу 24 червня запровадила нові секторальні санкції проти економіки Білорусі у відповідь на погіршення в країні ситуації з правами людини, жорсткі репресії проти опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair в Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Читайте також:



