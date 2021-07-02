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    Путін проговорився про плани захоплення України

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Путін проговорився про плани захоплення України

    Саме за допомогою анексії незалежної України Путін хоче увійти в історію як «великий правитель»

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    В ленте все смеются над «прямой линией» Путина. Мол, совсем старик с глузду съехал и в детство впал, настольная книга у него – Колобок, а сам он похож на Шарикова, ставшего домоуправом, который собирает жалобы жильцов на протекшую крышу и грязь в доме, а сам продолжает втихаря ходить в лифте по большому.

    Никто не заметил в этом потоке нелепостей ценное признание. Путин проговорился о своих истинных планах на ближайшие годы. Несколько ключевых высказываний составляют логическую цепочку, приводящую к однозначному выводу о его намерениях.

    Итак, он сказал, что выдающиеся достижения для правителя – «большие территориальные приобретения» (Екатерина 2) и превращение страны в «супердержаву» (Александр 1), что СССР не надо восстанавливать, потому что это приведет к «размыванию государствообразующего этнического ядра»(русского, как понятно из контекста), что русские и украинцы – один народ и что главное достижение у него «ещё впереди».

    К какому главному «достижению» Путин стремится понятно из его оценки правителей прошлого – к территориальным приобретениям и статусу сверхдержавы. Однако захватывать неславянские республики бывшего СССР он вроде бы не собирается, чтобы не размыть «русское ядро» страны. При этом украинцев он не русскими не считает. С (бредовой) точки зрения Путина, только захват Украины позволил бы сделать огромное территориальное приобретение и восстановил бы статут «супердержавы», не изменив при этом русский этнический характера России.

    Беларусь он уже фактически сожрал и сейчас медленно переваривает. Однако Беларусь слишком мала для того, чтобы ее присоединение возродило «супердержаву». Именно захват Украины Путин имел в виду, когда говорил, что главное достижение у него еще впереди. Именно это – идея фикс, которую он не может скрыть. Именно с помощью аннексии независимой Украины Путин хочет войти в историю как «великий государь». Именно это он считает своей исторической миссией.

    Так что украинцев он в покое не оставит. Будет с маниакальным упорством продолжать пытаться уничтожить их страну.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Путін путінський режим СРСР
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    Путін проговорився про плани захоплення України