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    Євросоюз ввів нові секторальні санкції проти Білорусі

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    Євросоюз ввів нові секторальні санкції проти Білорусі
    Фото: з відкритих джерел

    Обмеження ввели зокрема щодо нафтової галузі, калійних добрив (обмеження на торгівлю) і тютюнової промисловості

    Рада Євросоюзу 24 червня запровадила нові секторальні санкції проти економіки Білорусі у відповідь на погіршення в країні ситуації з правами людини, жорсткі репресії проти опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair в Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича. Про це повідомила пресслужба ради ЄС.

    Обмеження ввели зокрема щодо нафтової галузі, калійних добрив (обмеження на торгівлю) і тютюнової промисловості (обмеження на торгівлю товарами для виготовлення тютюнових виробів).

    ЄС заборонив також продавати Білорусі товари подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях, а також технології та програмне забезпечення для моніторингу або перехоплення інтернету і телефонного зв'язку.

    Санкції торкнулися і банківського сектору Білорусі. Вони забороняють Європейському інвестиційному банку фінансувати державні білоруські проєкти, а також обмежують доступ уряду Білорусі і фінансових організацій до ринків Євросоюзу.

    Як раніше повідомлялося, 22 червня, після попередніх сигналів з Європи щодо невідворотності даного рішення, Лукашенко виступив з достатньо агресивною промовою на адресу країн ЄС та, зокрема, Німеччини і її міністра закордонних справ Гайко Мааса, якого ним було названо «спадкоємцем нацистів».

    У цій же промові білоруський диктатор закликав Євросоюз, аби там його «носили на руках», а не «душили» санкціями.

    Як вже передавав «Главком», останній наразі четвертий, пакет економічних санкцій проти Мінська прийнято 21 червня на нараді голів МЗС 15 країн Європи у Люксембурзі за участі законно обраної президенти країни Світлани Тихановської.

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    Теги: МЗС Білорусь ЄС санкції Олександр Лукашенко Ryanair
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    Євросоюз ввів нові секторальні санкції проти Білорусі